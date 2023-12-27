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۶ دی ۱۴۰۲، ۹:۵۸

سرپرست راهداری کرمانشاه خبر داد؛

توسعه و به روزرسانی سامانه‌های نظارت تصویری غرب کشور

توسعه و به روزرسانی سامانه‌های نظارت تصویری غرب کشور

کرمانشاه- سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده ای کرمانشاه به عنوان دبیرخانه شورای غرب کشور مرکز مدیریت راه‌ها گفت: به زودی ۶۴ سامانه نظارت تصویری جدید در محورهای مواصلاتی غرب کشور نصب می شود.

سیدشهرام کهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان کرمانشاه دبیر مدیریت راه‌های منطقه غرب کشور شامل استان‌های کردستان، ایلام، لرستان و همدان است، اظهار کرد: منطقه غرب در حال حاضر دارای ۱۵۵ سامانه نظارت تصویری بوده و به زودی ۶۴ سامانه نظارتی جدید در محورهای مواصلاتی این استان‌ها نصب و راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده توسط مرکز مدیریت راه‌های کشور ۷۸ سامانه نظارتی نیز نوسازی می‌شود و به زودی تعداد سامانه‌های نظارتی محورهای مواصلاتی غرب کشور به ۲۱۹ عدد دوربین می‌رسد.

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: سامانه نظارت تصویری با استفاده از دوربین‌های خاص و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا، به صورت آنلاین اطلاعات تصویری برای امداد رسانی جاده‌ای در مواقع بحرانی، بهره‌برداری‌های ترافیکی نظیر تعیین میزان و حجم ترافیک و… را در اختیار کاربران این سامانه از جمله مخاطبین سامانه و وب سایت ۱۴۱ قرار می‌دهد.

کهریزی با بیان اینکه امکان دریافت و مشاهده تصاویر دوربین‌های نظارتی در سایت و برنامه ۱۴۱ وجود دارد، گفت: آخرین اطلاعیه‌های مربوط به محدودیت‌ها و انسدادهای برون‌شهری نیز در این نرم افزار قابل مشاهده است و هموطنان می‌توانند. قبل از مسافرت با مراجعه به سامانه الکترونیکی و آنلاین راهداری و یا نشانی اینترنتی http://www.141.ir از آخرین وضعیت راه‌های استان کرمانشاه و کشور مطلع شوند.

کد مطلب 5977765

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