سیدشهرام کهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان کرمانشاه دبیر مدیریت راه‌های منطقه غرب کشور شامل استان‌های کردستان، ایلام، لرستان و همدان است، اظهار کرد: منطقه غرب در حال حاضر دارای ۱۵۵ سامانه نظارت تصویری بوده و به زودی ۶۴ سامانه نظارتی جدید در محورهای مواصلاتی این استان‌ها نصب و راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده توسط مرکز مدیریت راه‌های کشور ۷۸ سامانه نظارتی نیز نوسازی می‌شود و به زودی تعداد سامانه‌های نظارتی محورهای مواصلاتی غرب کشور به ۲۱۹ عدد دوربین می‌رسد.

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: سامانه نظارت تصویری با استفاده از دوربین‌های خاص و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا، به صورت آنلاین اطلاعات تصویری برای امداد رسانی جاده‌ای در مواقع بحرانی، بهره‌برداری‌های ترافیکی نظیر تعیین میزان و حجم ترافیک و… را در اختیار کاربران این سامانه از جمله مخاطبین سامانه و وب سایت ۱۴۱ قرار می‌دهد.

کهریزی با بیان اینکه امکان دریافت و مشاهده تصاویر دوربین‌های نظارتی در سایت و برنامه ۱۴۱ وجود دارد، گفت: آخرین اطلاعیه‌های مربوط به محدودیت‌ها و انسدادهای برون‌شهری نیز در این نرم افزار قابل مشاهده است و هموطنان می‌توانند. قبل از مسافرت با مراجعه به سامانه الکترونیکی و آنلاین راهداری و یا نشانی اینترنتی http://www.141.ir از آخرین وضعیت راه‌های استان کرمانشاه و کشور مطلع شوند.