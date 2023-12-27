موزه شهر یاسوج تکمیل شد/ بازگشایی در آینده نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طالبی پور صبح چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: موزه شهر یاسوج تکمیل شده و منتظر تأمین اعتبار برای جذب نیروی انسانی در آن هستیم.

طالبی پور با بیان اینکه وزیر گردشگری ۲ بار از این موزه بازدید کرد، اظهار داشت: این موزه در زمره بهترین موزه‌های کشور بوده که در آینده نزدیک بازگشایی خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت‌های مطلوبی در بحث گردشگری دارد، اظهار کرد: ۳٠٠ جاذبه گردشگری قابل دسترس در استان به ثبت رسید.

طالبی پور از عملیات اجرایی بزرگ‌ترین مجموعه گردشگری استان طی دهه فجر در تنگ مهریان یاسوج خبر داد و ابراز کرد: زیرساخت‌های ایجاد شده این طرح بیش از ۹۵٠ نفر اشتغال زایی خواهد داشت.

وی افزود: حجم سرمایه گذاری طرح ۹٠٠ میلیارد تومان است.