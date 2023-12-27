حضور ۷ تیم شهرداری سنندج در المپیاد شهید باکری

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ امینی با اشاره به برگزاری مسابقات المپیاد شهید باکری و شرکت ۷ تیم شهرداری سنندج در این المپیاد ورزشی اظهار کرد: شورای سیاست‌گذاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با هدف جلوگیری از موازی‌کاری ورزشی در سازمان‌ها، المپیاد فرهنگی ورزشی شهید باکری را در دستور کار قرار داد.

وی تصریح کرد: در این المپیاد ورزشی که با هدف توسعه هرچه بیشتر ورزش در بین کارمندان و پرسنل شهرداری‌های سطح کشور برگزار و خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی همکاران شهرداری سنندج مواجه شد.

رئیس اداره تربیت بدنی و گردشگری شهرداری سنندج با بیان اینکه پرسنل شهرداری سنندج، در قالب ۷ تیم در رشته‌های فوتبال، آمادگی جسمانی، دارت بانوان و آقایان، تنیس روی میز بانوان و آقایان و شنای مردان در این دوره از مسابقات شرکت کرده‌اند، گفت: اقدامات اولیه شامل برگزاری دوره‌های تمرینی و غیره انجام و ظرفیت‌های لازم در راستای میزبانی از تیم‌ها نیز صورت گرفته است.

امینی اضافه کرد: در رشته فوتبال میزبان تیم فوتبال شهرداری کرمانشاه بودیم که به نتیجه مساوی یک بر یک کار به پایان رسید.

وی با بیان اینکه تیم فوتبال کرمانشاه نیز به زودی میزبان تیم ما خواهد بود افزود: امیدواریم بتوانیم با برد در زمین حریف شاهد درخشش تیم فوتبال شهرداری سنندج در این دوره از مسابقات در رشته فوتبال باشیم.

درخشش تیم آتش‌نشانی شهرداری سنندج در مرحله استانی المپیاد باکری

رئیس اداره تربیت بدنی و گردشگری شهرداری سنندج با اشاره به برگزاری مسابقه آمادگی جسمانی ویژه آتش‌نشان‌ها در این المپیاد ورزشی به نتیجه بدست آمده در این بخش هم گریزی زد و گفت: در این بخش که با حضور سه تیم از استان‌ها کرمانشاه، ایلام و کردستان و با میزبانی شهر سنندج برگزار شد موفق به کسب مقام نخست شدیم.

وی با بیان اینکه تیم دارت و فوتبال پیشکسوتان شهرداری سنندج ۵ و ۶ دی ماه جاری مهمان تیم کرمانشاه هستند، گفت: تیم ۸ نفره آتش‌نشانی شهرداری سنندج در گام بعدی با تیم‌های رقیب در مرحله کشوری شرکت خواهند کرد.

وی از میزبانی رشته دارت بانوان منطقه دو کشوری در المپیاد شهید باکری در سنندج خبر داد و گفت: امروز و فردا میزبان تیم دارت بانوان شهرداری کرمانشاه خواهیم بود.

رئیس اداره تربیت بدنی و گردشگری شهرداری سنندج خاطرنشان کرد: تیم دارت آقایان امروز مهمان تیم دارت در کرمانشاه خواهد بود و روزهای ۱۱ و ۱۲ دی ماه تیم دارت آقایان کرمانشاه مهمان تیم دارت شهرداری سنندج خواهد بود.

وی تصریح کرد: تیم شنای آقایان و پینگ پنگ مردان و بانوان بدون برگزاری مرحله استانی مستقیماً به مسابقات کشوری راه یافتند.