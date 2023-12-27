لزوم توجه به تفسیر و تحلیل در آموزش قرآن کریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید موسوی محمودی صبح چهارشنبه در دیدار با جمعی از طلاب بیجاری و فعالان قرآنی این شهرستان در سخنانی ضمن بیان تأثیر قرآن در زندگی همه انسان‌ها، اظهار کرد: قرآن کتاب هدایت انسان در مقابل بدی‌ها و گمراهی‌ها است.

این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: در آیه آیه قرآن کریم شاهد درس‌های بزرگی برای نسل انسان هستیم و بی‌گمان هر کسی که زندگی خود را با قرآن کریم هماهنگ و مأنوس نمود هرگز دچار شکست و حرمان نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان در تلاشند که نقش قرآن کریم در زندگی مسلمانان را کمرنگ کنند، عنوان کرد: دشمن با استفاده از تبلیغات رسانه‌ای و نیز با استفاده از پتانسیل‌های فضای مجازی تلاش دارد قرآن که کلام وحی می‌باشد را تضعیف نماید زیرا می‌داند جوانی که با قرآن همدم و مأنوس است هرگز فریب امیال شیطانی را نخواهد خورد.

این استاد حوزه علمیه کردستان خاطرنشان کرد: آموزش قرآن باید از سنین پایین آغاز شود البته نباید فراموش کنیم که آموزش قرآن باید همراه با تفسیر و تحلیل آن باشد زیرا نباید در بحث قرآن آموزی تنها به مبانی حفظ و قرائت آن بسنده کنیم.

وی با اشاره به اینکه درک درست از دستورات قرآن کریم یعنی داشتن یک زندگی درست، خاطرنشان کرد: قرآن کریم برای تمام شئونات زندگی ما دستورات بسیار کامل دارد لذا پیروی از قرآن برای حل مشکلات می‌تواند زندگی ما را بهتر نماید.

این استاد حوزه با اشاره به اینکه آموزش و پرورش امروز متولی اصلی آموزش قرآن در سطح کشور است، یادآور شد: باید آموزش و پرورش در بحث آموزش قرآن به دانش آموزان از اساتید قرآنی مجرب استفاده نماید و نگاهش به دروس قرآنی نگاه دقیق و دغدغه مند باشد.