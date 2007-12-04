تصمیم گیری در مورد تغییر و تحول هیئت کشتی مازندران زود است

اصغرثمربخش پیشکسوت کشتی و رئیس پیشین هیئت کشتی مازندران که در موقعیت فعلی نیز مهمترین گزینه برای تصدی این مسئولیت به حساب می آید در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: مهدی پورخدمات شایانی را به کشتی استان مازندران ارائه داد و زحمات زیادی نیز برای پیشرفت و موفقیت کشتی گیران این منطقه متقبل شد. به همین دلیل و به خاطر احترامی که برای این مرد قائل بوده و هستم معتقدم که نباید به این زودیها وارد بحث تغییر و تحول در مدیریت کشتی استان شد.

وی درپاسخ به این سوال که آیا تمایلی برای حضور در این عرصه دارد یا خیر گفت: باور کنید هنوز در این خصوص نه فکری کرده ام و نه تصمیمی گرفته ام. با وجود اینکه تعدادی از پیشکسوتان و اعضای مجمع نیز تماس گرفته و صحبتهایی را مطرح کرده اند اما بهتر می دانم که فعلا بخاطر احترام به آن مرد بزرگ از دست رفته حرفی در این خصوص به میان نیاید.

ثمربخش درپایان گفت: اداره کل تربیت بدنی و شخص پریچهره شناخت و اشراف کاملی روی کشتی استان دارند وهمین موضوع باعث می شود تا فعلا مشکلی در راه کشتی استان نباشد. کشتی استان نیز بدون تنش راه خود را می پیماید و انشاءاله با نظراهالی این رشته و پیشکسوتان وضعیت مسئولین و خادمین هیئت نیز مشخص خواهد شد.