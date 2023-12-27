اختصاص ۵۶۲ میلیارد ریال تسهیلات به حوزه روستایی در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب موسوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری جلسه بررسی و تبیین فرآیند اعطای تسهیلات از محل جز ۳ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور سهم معاونت توسعه روستایی در استان تهران که با حضور نمایندگان بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با روستا در محل اداره کل روستایی استانداری برگزار شد اظهار کرد: در این جلسه فرآیند اعطای تسهیلات مذکور به متقاضیان واجد شرایط روستایی ابلاغی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه بانک‌های عامل ضمن اعلام برخی مشکلات، آمادگی خود برای پرداخت این تسهیلات در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی به جامعه هدف را اعلام کردند.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران عنوان کرد: سهمیه تسهیلات حوزه روستایی استان تهران در سه بانک ابلاغ شده که با لحاظ جمیع شاخص‌ها از جمله جمعیت روستایی، تعداد روستاها، ظرفیت‌های توسعه و شاخص محرومیت توزیع شهرستانی می‌شودو در روزهای آینده به همه فرمانداری‌های تابعه جهت اطلاع رسانی و پیگیری جذب سهمیه ابلاغ خواهد شد.

موسوی افزود: در این فرآیند دهیاری و فرمانداری و دستگاه اجرایی ذیربط شهرستان‌ها اهلیت سنجی و کارشناسی فنی درخواست متقاضی را انجام و پس از تأیید نهایی اداره کل روستایی در سامانه تک جهت پرداخت تسهیلات به بانک ارجاع داده می‌شود.