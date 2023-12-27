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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۱۹

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران خبر داد؛

اختصاص ۵۶۲ میلیارد ریال تسهیلات به حوزه روستایی در استان تهران

اختصاص ۵۶۲ میلیارد ریال تسهیلات به حوزه روستایی در استان تهران

تهران- مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران از اختصاص ۵۶۲ میلیارد ریال تسهیلات به حوزه روستایی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب موسوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری جلسه بررسی و تبیین فرآیند اعطای تسهیلات از محل جز ۳ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور سهم معاونت توسعه روستایی در استان تهران که با حضور نمایندگان بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با روستا در محل اداره کل روستایی استانداری برگزار شد اظهار کرد: در این جلسه فرآیند اعطای تسهیلات مذکور به متقاضیان واجد شرایط روستایی ابلاغی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه بانک‌های عامل ضمن اعلام برخی مشکلات، آمادگی خود برای پرداخت این تسهیلات در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی به جامعه هدف را اعلام کردند.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران عنوان کرد: سهمیه تسهیلات حوزه روستایی استان تهران در سه بانک ابلاغ شده که با لحاظ جمیع شاخص‌ها از جمله جمعیت روستایی، تعداد روستاها، ظرفیت‌های توسعه و شاخص محرومیت توزیع شهرستانی می‌شودو در روزهای آینده به همه فرمانداری‌های تابعه جهت اطلاع رسانی و پیگیری جذب سهمیه ابلاغ خواهد شد.

موسوی افزود: در این فرآیند دهیاری و فرمانداری و دستگاه اجرایی ذیربط شهرستان‌ها اهلیت سنجی و کارشناسی فنی درخواست متقاضی را انجام و پس از تأیید نهایی اداره کل روستایی در سامانه تک جهت پرداخت تسهیلات به بانک ارجاع داده می‌شود.

کد مطلب 5977906

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