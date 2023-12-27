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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۳۸

استاندار کرمانشاه درگذشت همسر آیت الله نجومی را تسلیت گفت

استاندار کرمانشاه درگذشت همسر آیت الله نجومی را تسلیت گفت

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه در پیامی درگذشت همسر آیت الله نجومی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه در پیامی درگذشت همسر آیت الله نجومی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اِنا لله و اِنا اِلیه راجعون

درگذشت بانوی مکرم، شادروان اشرف السادات ناجی، همسر گرامی آیت الله سید مرتضی نجومی (رحمت الله علیهما) را به فرزندان گرامی و همه ارادتمندان آن خاندان عزیز و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت عرض می‌کنم. آن مرحومه مکرمه که خود از خاندانی عالِم و نیکوتبار بود، همسری مهربان و فداکار و یار و همراه آیت الله نجومی در سالهای متمادی زندگی در نجف اشرف و کرمانشاه بود که با درایت، شکیبایی و با شایستگی، موجب آسایش و آرامش خانواده و همسر در تمام مراحل زندگی طلبگی ایشان بود که با امید و توکل به فضل الهی، مسیر حیات سراسر نور و معنویتی را طی کردند.

به راستی که حضور چنین بانوی همراه و فداکاری بود که سالیان قبل و بعد از انقلاب اسلامی، مردم شریف استان کرمانشاه از فیض حضور آیت الله نجومی، آن مجتهد وارسته و عالم برجسته بهره مند شدند و چشم علاقه مندان به هنر در جهان اسلام، از آثار فاخر و ارزشمند آن چهره ماندگارِ هنر دینی روشن شد.

از خداوند متعال برای آن بانوی مکرمه، شادی روح و علو درجات بهشتی را در مدار مهر و جوار رحمت الهی مسئلت دارم و برای فرزندان بزرگوار و نوادگان محترم، صبر و شکیبایی توأم با سلامتی را آرزومندم.

کد مطلب 5977958

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