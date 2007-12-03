بی برنامگی مسئولان نمایشگاه معلولان کرجی را برهم ریخت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان معلول کرجی روز گذشته در محوطه سالن شهیدان نژاد فلاح کرج در حالی افتتاح شد که بارش شدید باران باعث نفوذ آب به داخل چادرهای محل برپایی نمایشگاه شد.

خبرنگاران دعوت شده به برنامه نیز در زیر بارش باران با تصور دایر بودن نمایشگاه در داخل سالن نژادفلاح، وارد محوطه تالار شدند اما با راهنمایی مسئولان متوجه شدند که افتتاحیه زیر بارش باران در بیرون تالار برگزار خواهد شد.

به هر حال به رغم اعتراضات معلولان با معلولیتهای مختلف به خیس شدن مصنوعات هنری، نمایشگاه زیر بارش افتتاح شد و هنوز زمان اندکی از افتتاح این نمایشگاه نگذشته بود که بخش قابل توجهی آثار هنری دانش آموزان معلول شامل نقاشی، سفال، عکاسی، کتیبه دوزی با سرمه و.. زیر باران خیس شدند!

قبل از افتتاح نمایشگاه در حالیکه سقف چادری نمایشگاه لبریز از آب بود شرکت کنندگان نگران خیس شدن و تخریب آثار خود بودند که با همکاری یکی از دست اندرکاران این موضوع عملی شد و با پاره شدن طناب متصل به داربستها و چادر بخشی از آثار نصب شده روی چادر به طور کامل خیس شدند، سایر آثار نیز از خیس شدن بی بهره نماندند.

وضعیت به گونه ای بود که در زمان افتتاح برنامه، خبرنگاران حاضر در زیر چادر با چکه های آب بر روی سر خود احساس قرار گرفتن در زیر باران را داشتند و وزش باد و سرما حتی داد میهمانان و معدود مسئولان حاضر در مراسم را درآورده بود.

این در حالی است که پیش بینی بارش باران در چنین روزها و فصلی کار سختی نبود. از سوی دیگر نمایشگاه در مکانی برگزار شد که یکی از مجلل ترین سالنهای اجتماعات کشور در کنار آن واقع شده است.

یکی از دانش آموزان معلول در اعتراض به این روند گفت: بی توجهی مسئولان امر در حدی است که حتی در روز جهانی معلولان نیز برای ما و آثارمان ارزشی قائل نیستند و با بی برنامگی موجب تخریب آثاری می شوند که هر یک با زحمت فراوان تهیه شده اند.

فاطمه جعفری افزود: پیش بینی بارش باران در این فصل کار چندان سختی نبود که برگزار کنندگان از آن غفلت کردند در حالیکه سالن همین تالار که در چند قدمی محوطه مذکور وجود دارد با توجه به تعداد آثار عرضه شده برای برپایی نمایشگاه کفایت می کرد اما مسئولان نخواستند معلولان را به تالار دعوت کنند.

"نمایشگاه معلولان کرجی قبل از بارش باران"

مسئول واحد فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه 3 اظهار داشت: علت عدم برپایی نمایشگاه در فضای مسقف این تالار به دلیل انجام تعمیرات در داخل تالار شهیدان نژاد فلاح بود و فضای دیگری هم برای برگزاری این نمایشگاه در نظر گرفته نشده بود.

زهرا ثابت افزود: در ایران متاسفانه به قشر معلول توجه چندانی نمی شود و تنها چند سالی است که مباحثی چون بهبود فضای شهری و ایجاد شرایط حضور بیشتر این افراد در جامعه مورد توجه قرار گرفته است و امکانات موجود در شهرها پاسخگوی نیاز این افراد نیست و حتی در بسیاری از موارد عدم ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب مانع استفاده درست این افراد از امکانات در نظر گرفته شده برای آنها می شود.

به طور قطع برگزار کنندگان این برنامه هدفی جز خدمت رسانی به قشر معلول و معرفی توانمندیهای این افراد به جامعه نداشته اند اما یک بی توجهی کوچک می تواند اثر مخربی بر روحیه شرکت کنندگان در این نمایشگاه بگذارد.

به نظر می رسد برگزاری این قبیل برنامه ها در فضایی نامناسب علاوه بر کاهش انگیزه های معلولان برای حضور پررنگتر در اجتماع، موجبات نارضایتی و دلسردی این افراد را فراهم می کند.

چه بسا لطمات روحی جبران ناپذیری نیز به این افراد وارد شود و لازم است در موقعیت کنونی جامعه که شرایط مطلوب برای این قشر فراهم نیست در برپایی برنامه ها هرچند کوچک تمهیدات لازم اندیشیده شود تا برخی دلخوریها منجر به سرخوردگی نشوند.

این نمایشگاه در 12 غرفه از محصولات تولیدی معلولان مدارس استثنایی شهرستان کرج شامل معرق، عروسک سازی، چرم سازی، سفال، نقاشی، کلاژ، تکه دوزی و .... برپا شده بود.