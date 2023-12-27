به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زاهدی اظهار کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ستاد کل نیروهای مسلح، سربازان ورزشکار حرفهای در حین خدمت صرفاً مجاز به اشتغال و عضویت در تیمهای ورزشی نیروهای مسلح بوده و هیچیک از تیمهای ورزشی نظامی مجوز انتقال یا واگذاری این دسته از ورزشکاران را به سایر تیمهای غیر نظامی ندارند.
وی گفت: در روزهای اخیر در یکی از برنامههای ورزشی صداوسیما اظهارات غیر واقعی مبنی بر واگذاری سربازان ورزشکار به تیمهای غیرنظامی و واریز مبلغ قراردادها به حساب سازمان وظیفه عمومی درگذشته بیان شد.
این مقام مسؤول در سازمان وظیفه عمومی با تکذیب این اظهارات تاکید کرد: تاکنون هیچ گونه مجوزی برای انتقال سربازان ورزشکار تیمهای نظامی به تیمهای غیرنظامی صادر نشده و به تبع آن هیچ گونه نقل و انتقال مالی نیز صورت نگرفته است.
معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا در ادامه گفت: انتشار این گونه اظهارت غیر واقع علیرغم اینکه موجب تزریق اطلاعات غلط به جامعه میشود، انحراف در افکار عمومی و گمراهی جوانان در برنامهریزی برای آینده شأن را به همراه خواهد داشت.
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