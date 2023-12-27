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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۱۷

سیزدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه با علمای بلاد در قم آغاز شد

سیزدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه با علمای بلاد در قم آغاز شد

قم- سیزدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با علمای بلاد با برپایی کمیسیون های چهارگانه کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه کمیسیون‌های چهارگانه سیزدهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صبح چهارشنبه در مجتمع آموزشی و فرهنگی ثامن الحجج قم برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین فرخ فال جانشین دبیر سیزدهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این مراسم گفت: برای انتخاب موضوع اجلاسیه های جامعه مدرسین، همانند گذشته کارگروه‌های تشکیل می‌شود و موضوعات روز جامعه و نظام جمهوری اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت موارد منتخب به هیأت رئیسه جامعه مدرسین پیشنهاد می‌شود.

وی افزود: به دلیل اهمیت موضوع تبلیغ که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید دارند، موضوع محوری سیزدهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم «رسالت حوزه‌های علمیه و اولویت تبلیغ» انتخاب شده که ۴ کمیسیون تخصصی در این حوزه فعالیت دارند.

جانشین دبیر سیزدهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: از سه ماه گذشته تلاش‌های بسیاری برای برپایی این اجلاسیه و کمیسیون‌های تخصصی صورت گرفته که قدردان تلاش همه دست اندرکاران هستیم.

حجت الاسلام فرخ فال عنوان کرد: نشست اصلی اجلاسیه فردا پنجشنبه در سالن همایش مدرسه عالی امام موسی کاظم علیه السلام برگزار می‌شود.

اولین روز اجلاس سیزدهم جامعه مدرسین حوزه با علمای بلاد کمیسیون‌های چهارگانه «اقتضائات و تحولات جامعه و بین الملل در امر تبلیغ»، «تولید محتوا، شیوه‌ها و ابزارهای تبلیغی»، «آسیب شناسی در ابعاد مختلف فرهنگی و تبلیغی کشور»، «انتخابات؛ فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم» مصوبات خود را به بحث و بررسی نهایی می‌گذارند تا در روز پنجشنبه خروجی این مصوبات در نشست اصلی اجلاس اعلام شود.

گفته شده، مصوبات و خروجی اجلاسیه‌های جامعه مدرسین توسط کارگروه‌هایی به تناسب نهادهای مربوطه تفکیک محتوایی می‌شوند و پس از آن توسط رئیس جامعه مدرسین به رؤسای قوا یا نهادها، جهت برنامه‌ریزی کلان ابلاغ می‌شوند و نتیجه نهایی نیز توسط جامعه مدرسین از نهاد مورد نظر پیگیری و دنبال می‌شود.

کد مطلب 5978026

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