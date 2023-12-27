اخلاص حاج قاسم سلیمانی، او را در جهان بزرگ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد جواد حاج علیاکبری در نشست مربیان تربیتی عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان گفت: در حالی ایام فاطمیه شهادت را پشت سر گذاشتیم که نزدیک ایام فاطمیه ولادت هستیم. این بانوی ارجمند الگوی همه مسلمانان است؛ نه فقط زنان که مردان هم باید به او اقتدا کنند..
وی با اشاره به اینکه الگوی رفتاری حضرت زهرا و مواضع روشن و دقیق ایشان برای همه ما و مسلمانان درس است؛ گفت: الگوی شهدا مادرانشان هستند. نفس و حضور مادران شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هم برکت این انقلاب است
نماینده رهبری در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان گفت: عدهای در فعالیتهای فرهنگی و انقلابی حضور دارند ولی با یک اتفاق ناگوار از این حضور دلسرد یا دلخور میشوند. این نشان میدهد که حضور آنان برای تجربههای خوب و دلنشینی بود که داشتند و با فلان حادثه تلخ یا زخم زبان مدیر یک مدرسه از حضور انقلابی مأیوس میشوند. در حالی که اگر در این مسیر مصمم هستیم و میخواهیم مخلصانه برای خدا قدم برداریم؛ از زخم زبانها و حوادث ناگوار نباید شانه خالی کنیم.
وی با اشاره به اینکه زمان بسیار کم و عمر ما محدود است؛ گفت: حضور تربیتی شما تأثیر متمایزی با تأثیرات معلمان بر دانش آموزان دارد. اهمیت این حضور صمیمی و اثرگذاری خودتان را قدر بدانید.
حجتالاسلام حاج علیاکبری با اشاره به ایجاد التهابات در مدارس پس از رویدادهای سیاسی در کشور گفت: گمان نکنید که اغتشاشات به اتمام رسیده است. شاید در مدارس یا خیابانها به ظاهر اوضاع آرام است اما ناآرامیهای فکری، عاطفی و شبهاتی که در میان دانش آموزان وجود داشته؛ همچنان ادامه دارد.
نماینده رهبری در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تامید کرد: مربیان پرورشی و مسئولان اتحادیه انجمنهای اسلامی در مدارس حتماً به ناآرامیهای فکری و شبهات دانش آموزان اهمیت دهند و در جهت رفع آن بکوشند.
وی با اشاره به شهرت و معروفیت حاج قاسم گفت: آن چیزی که حاج قاسم را در نظر جهانیان بزرگ کرد؛ اخلاص این شهید بود که به زحمات و تلاشهای او برکت داد. اخلاص چیزی است که بنده باید از خداوند متضرعانه بخواهد؛ سحر هم بهترین زمان برای برقراری ارتباط با خداست. در سحر هم انسان از خداوند دو چیز میخواهد یکی نعمت پوزش و استغفار و نعمت دیگری که انسان در وقت سحر باید بخواهد صدق و اخلاص است.
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