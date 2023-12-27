اعزام دختران کبدی کار قمی به مسابقات قهرمانی کشور در مشهد

محمدرضا رجایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم کبدی دختران جوانان استان قم راهی مشهد شده تا در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کند.

رییس هیات کبدی استان قم افزود: این مسابقات تا ۸ دی ماه برگزار می شود و سنا نامدار قشقایی، فاطمه زهرا خمسه، فاطمه قهرمانی، فائزه مرادی، مهسا منصوری لرد و مانیا افشاری، مبینا امینی افشار، فاطمه سادات سید مومن، زهرا دینی، ریحانه سادات موسوی، مریم بهاری و معصومه محمدی در ترکیب تیم کبدی بانوان قم حضور دارند.

رجایی ابراز کرد: سرپرست تیم اعزامی قم مرضیه عبدالملکی است و لیلا دوست وندی به عنوان سرمربی در کنار این تیم حضور دارد.

وی با بیان اینکه با توجه به قرعه کشی انجام شده تیم قم در گروه الف با گلستان، مازندران و اصفهان قرار دارد افزود: اولین دیدار تیم کبدی قم امروز با تیم مازندران برگزار می‌شود.