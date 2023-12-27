وزرای خارجه ایران و ارمنستان دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر خارجه جمهوری ارمنستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار آخرین وضعیت روابط دو کشور بررسی شد و در خصوص راه‌های گسترش و تعمیق روابط دو جانبه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به ارتقا روابط دو کشور طی دو سال اخیر، بر تسریع در اجرای توافقات صورت گرفته در حوزه‌های اقتصادی از جمله حمل و نقل، تجارت، انرژی و همچنین همکاری‌های علمی، فرهنگی و فناوری‌های نو تاکید کرد.

امیرعبداللهیان با اشاره به جایگاه مهم قفقاز در سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران، حمایت همیشگی کشورمان از تقویت همگرایی و همکاری بین کشورهای منطقه را مورد تاکید قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ضرورت دستیابی به صلح پایدار در منطقه، مؤثرترین راه برای رسیدن به صلح جامع را گفت‌وگوها و سازوکارهای منطقه‌ای از جمله سازوکار ۳+۳ دانست.

آرارات میرزویان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان نیز در این دیدار ضمن با اهمیت توصیف کردن روابط با جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم اجرایی شدن هرچه سریع‌تر توافقات بین دو کشور به ویژه کریدور خلیج فارس- دریای سیاه و اجرای توافقات در زمینه تبادل انرژی بین دو کشور تاکید کرد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت برقراری صلح و ثبات در منطقه، همکاری دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در این زمینه را سازنده و به نفع منطقه توصیف کرد.

لازم به ذکر است امیرعبداللهیان روز گذشته نیز با وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و روسیه تلفنی در خصوص آخرین وضعیت تحولات قفقاز رایزنی کرده بود.

گفتنی است، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان که در رأس یک هیأت سیاسی و پارلمانی، به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات جمهوری ارمنستان به ایروان سفر کرد.

در مراسم استقبال از وزیر خارجه کشورمان، «واهان کوستانیان» معاون وزیر امور خارجه ارمنستان، «هایک داربینیان» مدیرکل منطقه‌ای وزارت خارجه ارمنستان و جمعی دیگر از مقامات ارمنستان حضور داشتند.

قرار است در این سفر، راه‌های گسترش مناسبات فی‌مابین در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین در خصوص مسائل مهم منطقه قفقاز جنوبی در چارچوب سازوکار ۳+۳ رایزنی صورت پذیرد.