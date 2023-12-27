همایش «فرزندان حاج قاسم» در یزد

اجتماع «فرزندان حاج قاسم» به مناسبت سالگرد شهادت سردار دلها با حضور ۲۰۰۰ دانش آموز یزدی چهارشنبه ۶ دی ماه همراه با وداع با شهید گمنام دفاع مقدس در محل حسینیه ثارالله برگزار شد.
تصویر بردار: مجید دهقانی زاده
یزد- اجتماع بزرگ با عنوان «فرزندان حاج قاسم» با حضور پرشور فرهنگیان و دانش آموزان در یزد برگزار شد.
اجتماع «فرزندان حاج قاسم» به مناسبت سالگرد شهادت سردار دلها با حضور ۲۰۰۰ دانش آموز یزدی چهارشنبه ۶ دی ماه همراه با وداع با شهید گمنام دفاع مقدس در محل حسینیه ثارالله برگزار شد.
تصویر بردار: مجید دهقانی زاده
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