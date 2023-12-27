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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۳۴

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همایش «فرزندان حاج قاسم» در یزد

همایش «فرزندان حاج قاسم» در یزد

یزد- اجتماع بزرگ با عنوان «فرزندان حاج قاسم» با حضور پرشور فرهنگیان و دانش آموزان در یزد برگزار شد.

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اجتماع «فرزندان حاج قاسم» به مناسبت سالگرد شهادت سردار دل‌ها با حضور ۲۰۰۰ دانش آموز یزدی چهارشنبه ۶ دی ماه همراه با وداع با شهید گمنام دفاع مقدس در محل حسینیه ثارالله برگزار شد.

تصویر بردار: مجید دهقانی زاده

کد مطلب 5978147

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