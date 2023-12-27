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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

سرهنگ شریفی خبر داد؛

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در خیابان امیر کبیر 

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در خیابان امیر کبیر 

رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در خیابان امیر کبیر به دلیل حادثه حریق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: در ساعت ۱۳:۱۰ ظهر امروز در محدوده خیابان امیرکبیر نرسیده به سعدی یک باب ساختمان دچار حریق شده است.

وی گفت: تیم های منطقه ۱۲ پلیس راهور تهران بزرگ جهت روان سازی ترافیک به همراه عوامل آتش نشانی جهت اطفای حریق در موقعیت حضور دارند.

سرهنگ شریفی افزو: به همین دلیل و به خاطر به وجود نیامدن گره ترافیکی و افزایش حجم خودروها در این مسیر از ساعت ۱۳:۲۰ در خیابان امیرکبیر از تقاطع سرچشمه، قبل از سعدی محدودیت تردد اعمال شده است.

وی از رانندگانی که در این مسیر در حال تردد هستند خواست با توجه به حادثه بوجود آمده به توصیه های تیم های پلیس راهور تهران بزرگ مستقر در محل توجه و از مسیرهای جایگزین جهت تردد استفاده کنند.

کد مطلب 5978166

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