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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۱۲

در هند؛

ریزش دیوار در کوره آجرپزی ۶ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت

ریزش دیوار در کوره آجرپزی ۶ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت

پلیس هند روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر ریزش دیوار یک کوره آجرپزی در شمال ایالت اوتاراکند هند، حداقل ۶ کارگر کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا،پلیس هند روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر ریزش دیوار یک کوره آجرپزی در شمال ایالت اوتاراکند هند، حداقل ۶ کارگر کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شدند.

فروریختن دیوار روز سه شنبه در روستای لاهبولی در منطقه هریدوار، در ۸۴ کیلومتری جنوب دهرادون، پایتخت شهر اوتاراکند رخ داد.

به گفته پلیس، قربانیان در زمان ریزش دیوار در داخل کوره آجرپزی کار می کردند.

به دنبال این حادثه، افراد حاضر در حوالی عملیات امداد و نجات را انجام دادند و با فشار دادن ماشین‌های خاکی برای برداشتن آوار و کشیدن افراد به زیر آن، ۵ نفر در دم جان باختند و سه نفر دیگر با جراحت و صدمات بدنی به بیمارستان منتقل شدند که یک نفر دیگر جان خود را از دست داد.

یک مقام پلیس گفت: تعداد کشته شدگان به شش نفر رسید که دو نفر آنها، کودک هستند.

کد مطلب 5978170

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