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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۳۹

مدیر کل فرهنگ و ارشاد کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه فرهنگی هنری در کنگره شهدای استان

اجرای بیش از ۲ هزار برنامه فرهنگی هنری در کنگره شهدای استان

دهدشت_ مدیر کل فرهنگ و ارشاد کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی برگزاری کنگره شهدای استان بیش از ۲ هزار عنوان برنامه از سوی کمیته فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی کنگره شهدای کهگیلویه و بویراحمد افزود: آنچه مسلم است رویکرد کنگره امسال و جریان سازی کنگره شهدا در سطح جامعه باید متفاوت باشد.

وی تصریح کرد: تمام تلاش بر آن است که یادواره‌ها با پیوست کنگره عملیاتی و سیره شهدا و اجرای برنامه‌ها را با رویکردی متفاوت برگزار کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان با بیان اینکه اختتامیه کنگره در سال آینده برگزار می‌شود، خاطر نشان کرد: اجرای این کنگره با بیش از ۲ هزار عنوان برنامه پیش بینی شده است.

درخشان با اشاره به برگزاری برنامه‌های متفاوت در سطح شهرستان‌ها بیان داشت: این برنامه‌ها در قالب اجلاسیه نهایی در سطح شهرستان‌ها تولید می‌شود.

وی افزود: سوژه‌ها و ظرفیت‌های بالقوه ای وجود دارد که با فعال شدن کمیته فرهنگی و هنری در سطح شهرستان‌ها شناسایی خواهند شد.

درخشان با بیان اینکه جهت دهی برنامه‌های فرهنگی، هنری باید به سمت کنگره شهدا پیش بروند تاکید کرد: برنامه‌های قابل توجهی در رشته‌های فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.

وی همچنین از نهایی شدن اثر فاخر سینمایی از سوی سینما هنر استان خبر داد و گفت: این اثر ارزشمند در حوزه ایثار و شهادت معرفی خواهد شد.

کد مطلب 5978227

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