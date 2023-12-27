اجرای بیش از ۲ هزار برنامه فرهنگی هنری در کنگره شهدای استان

به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی کنگره شهدای کهگیلویه و بویراحمد افزود: آنچه مسلم است رویکرد کنگره امسال و جریان سازی کنگره شهدا در سطح جامعه باید متفاوت باشد.
وی تصریح کرد: تمام تلاش بر آن است که یادوارهها با پیوست کنگره عملیاتی و سیره شهدا و اجرای برنامهها را با رویکردی متفاوت برگزار کنیم.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان با بیان اینکه اختتامیه کنگره در سال آینده برگزار میشود، خاطر نشان کرد: اجرای این کنگره با بیش از ۲ هزار عنوان برنامه پیش بینی شده است.
درخشان با اشاره به برگزاری برنامههای متفاوت در سطح شهرستانها بیان داشت: این برنامهها در قالب اجلاسیه نهایی در سطح شهرستانها تولید میشود.
وی افزود: سوژهها و ظرفیتهای بالقوه ای وجود دارد که با فعال شدن کمیته فرهنگی و هنری در سطح شهرستانها شناسایی خواهند شد.
درخشان با بیان اینکه جهت دهی برنامههای فرهنگی، هنری باید به سمت کنگره شهدا پیش بروند تاکید کرد: برنامههای قابل توجهی در رشتههای فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.
وی همچنین از نهایی شدن اثر فاخر سینمایی از سوی سینما هنر استان خبر داد و گفت: این اثر ارزشمند در حوزه ایثار و شهادت معرفی خواهد شد.
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