به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه گردهمایی هوش مصنوعی که در مجموعه مدارس ۲۲ بهمن ناحیه ۲ اهواز برگزار شد با اشاره به اهمیت آموزش هوش مصنوعی به دانش آموزان اظهار کرد: دفتر متوسطه اول با توجه به ماموریت‌هایی که برعهده دارد از جمله بحث استعدادیابی، هدایت تحصیلی و هویت یابی در تلاش است تا بتواند دانش آموزانی که با اصطلاحات مختلف شناخته می‌شوند مانند دانش آموزان نسل زد، آلفا و فعالان فضای مجازی را برای آینده تربیت کنیم.

وی بیان کرد: یکی از نقاط بسیار روشنی که برای این دانش آموزان متصور هستیم پیرو فرمایش مقام معظم رهبری باید جزو ۱۰ کشور برتر باشیم برنامه ریزی شده است تا دانش آموزان در دوره اول متوسطه با نرم افزارهای مختلف از جمله کراس و پایتون که در حوزه ساخت هوش مصنوعی است، آشنا شوند و به نحوی کار کنند تا بتوانند در پایه نهم که پایتون رو تکمیل کردند کسب درآمد نیز داشته باشند.

مدیر کل دفتر متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش افزود: این افق روشنی است که برای کشور مطالبه می‌کنیم و اگر می‌خواهیم جزو ۱۰ کشور اول هوش مصنوعی باشیم باید در این زمینه فعالیت‌های مؤثر و دقیقی را داشته باشیم.

یزدانی عنوان کرد: از ۲۷ هزار مدرسه کشور حدود ۱۲ هزار مدرسه به عبارتی از سه میلیون و ۶۰۰ هزار دانش آموز یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز ما به طور کامل و دقیق تحت پوشش این برنامه‌ها قرار دارند.