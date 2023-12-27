به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از گروه ۸۴۰ موشکی نیروی زمینی ارتش در آران و بیدگل با اشاره به آخرین دستاوردهای نیروی زمینی ارتش در حوزه تجهیزات نظامی اظهار کرد: ساخت ۲ موشک نقطه زن از جمله این دستاوردها است که تا پایان امسال رونمایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این موشک‌ها به دست متخصصان و دانشمندان داخلی طراحی و ساخته شده است، ابراز کرد: این موشک‌ها از نوع هوا پایه و زمین پایه است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت: نقطه زن بودن، دور بُرد بودن، هوشمندی و قابلیت شبکه و هم افزا بودن از ویژگی‌های این ۲ موشک نقطه زن است.

وی در ادامه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر خودکفایی در تسلیحات تاکید دارند، تصریح کرد: برای تحقق منویات ایشان نیروی زمینی ارتش از ۲ سال گذشته تاکنون در راستای خودکفایی تسلیحات در ۲۳ رسته دفاعی نیروی زمینی تلاش کرده است.

امیر حیدری با اشاره به اجرای طرح سراسری لبیک ۲۲ در رسته دفاعی کشور افزود: این طرح در زمینه بومی‌سازی و خودکفایی تسلیحات دستاوردهای خوبی را به همراه داشته است.

وی با اشاره به بکارگیری پنج گروه موشکی با تجربه و متخصص در پنج نقطه حساس کشور ادامه داد: ما همه تلاش خود را برای ایجاد امنیت در مرزهای زمینی و هوایی به کار گرفته‌ایم.