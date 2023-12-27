افزایش ۳۰ درصدی حجم روکش آسفالت در راه های ایلام

سید زاهدین چشمه خاور در حاشیه برگزاری جام رسانه‌ای امید در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، عملکرد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام با توجه به محدودیت‌های اعتباری، نسبت به سال گذشته، رشد قابل توجهی داشته است. در این مدت، ۳۹۷ کیلومتر روکش آسفالت جدید در راه‌های استان اجرا شده که نسبت به سال گذشته، ۳۰ درصد افزایش داشته است. همچنین، ۴۰ هزار متر مربع لکه گیری و چاله پرکنی و ۲۳۷ کیلومتر درزگیری در راه‌های استان انجام شده است.

وی بیان کرد: علاوه بر این، در سال ۱۴۰۲، ۳ هزار و ۴۰۰ کیلومتر خط کشی، ۱۶ کیلومتر نیوجرسی، ۷۵ هزار و ۴۴۷ عدد تابلو و علائم ایمنی و ۲ هزار و ۱۲۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی در راه‌های استان نصب شده است.

مدیرکل راهداری ایلام اضافه کرد: این میزان نسبت به سال گذشته، افزایش قابل توجهی داشته است.

وی گفت: در مجموع، با توجه به محدودیت‌های اعتباری، عملکرد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام در سال ۱۴۰۲، رضایت بخش بوده است و اقدامات مناسبی در راستای بهبود وضعیت راه‌های استان انجام شده است.