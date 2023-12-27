ماهیگیری جان جوان جهرمی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور گفت: در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر یک مورد غرق شدگی در رودخانه روستای براک سیمکان، بلافاصله تیمی از عوامل انتظامی و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد جوانی حدوداً ۴۵ ساله هنگام ماهیگیری به دلیل نامعلوم به داخل رودخانه سقوط و غرق شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با ابراز تأسف از این حادثه دلخراش، به شهروندان توصیه کرد: رودخانه‌ها و آبگیرها و استخرهای کشاورزی حریم امنی برای ماهیگیری، شنا و تفریح نیست و جوانان می‌بایست به منظور حفظ جان خود از ورود به چنین مکان‌هایی جدا بپرهیزند.