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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۱۲

فرمانده انتظامی جهرم:

ماهیگیری جان جوان جهرمی را گرفت

ماهیگیری جان جوان جهرمی را گرفت

جهرم-فرمانده انتظامی جهرم از غرق شدن جوانی ۴۵ ساله هنگام ماهیگیری در اطراف رودخانه روستای براک از توابع بخش سیمکان این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور گفت: در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر یک مورد غرق شدگی در رودخانه روستای براک سیمکان، بلافاصله تیمی از عوامل انتظامی و نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد جوانی حدوداً ۴۵ ساله هنگام ماهیگیری به دلیل نامعلوم به داخل رودخانه سقوط و غرق شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با ابراز تأسف از این حادثه دلخراش، به شهروندان توصیه کرد: رودخانه‌ها و آبگیرها و استخرهای کشاورزی حریم امنی برای ماهیگیری، شنا و تفریح نیست و جوانان می‌بایست به منظور حفظ جان خود از ورود به چنین مکان‌هایی جدا بپرهیزند.

کد مطلب 5978293

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