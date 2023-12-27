کلاهبرداری در پوشش دعانویسی و رمالی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اخبار واصله از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری یک رمال و فالگیر در شهرستان اصفهان موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد فرد رمالی با تبلیغ گسترده در شبکههای اجتماعی از قبیل اینستاگرام و تلگرام ادعای درمان بیماریهای لاعلاج، بخت گشایی، پیدا کردن گم شدهها، مجذوب شدن در بین افراد، موفقیت در تحصیل، رفع گرفتاریها و… از طریق آموختههای فرا علمی و ارتباط با اجنه و همچنین احضار ارواح اقدام به جذب افراد کرده و برای انجام هر کاری نیز مبالغ هنگفتی را دریافت میکند.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه فرد مذکور علاوه بر کلاهبرداری از شهروندان اقدام به اغفال دختران جوان و سؤ استفاده از آنان هم میکرد گفت: تحقیقات تخصصی برای شناسایی و دستگیری متهم انجام و نهایتاً با اقدامات هوشمندانه و تخصصی، متهم را در مخفیگاه خود دستگیر و در بازرسی از محل کار متهم ۴۰۰ نوع آلات و ادوات رمالی، مبالغ هنگفتی وجه نقد به همراه یک عدد کارتخوان کشف شد.
سردار هاشمی فر با اشاره به تحویل این رمال کلاهبردار به مرجع قضائی گفت: متهم با همدستی فرد دیگری که از او در پشت پرده استفاده میکرد و تجهیز محل کار خود به سیستم صوتی و ایجاد صداهای عجیب و غریب در آن مکان اعتماد مراجعه کنندگان را به خود جلب کرده و با دادن وعدههای دروغین مبالغ زیادی پول از آنها دریافت میکرد که بررسیهای صورت گرفته از اطلاعات مندرج در گوشی متهم و همچنین واریزیها به حساب وی حدود ۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از شهروندان را حکایت میکند که البته تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر شاکی نیز در این پرونده شناسایی شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در خاتمه با بیان اینکه ادعای رفع گرفتاری، درمان بیماری لاعلاج و احضار ارواح که در شبکههای اجتماعی مطرح میشود چیزی جز کلاهبرداری نیستند، گفت: مطمئناً اگر این افراد چنین تواناییهایی داشتند برای خودشان کاری میکردند تا نخواهند از دیگران پول دریافت کنند.
وی ضمن توصیه به شهروندان گفت: فریب این افراد را نخورده و اسرار خود را در اختیارشان قرار ندهند چرا که بیشتر این افراد با استفاده از اسراری که مشتریهایشان برای آنها بازگو میکنند اقدام سو استفاده، اخاذی و کلاهبرداری میکنند
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