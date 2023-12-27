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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۰۱

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کردستان خبر داد؛

برگزاری نخستین همایش اندیشه‌های قضائی مقام معظم رهبری در کردستان

برگزاری نخستین همایش اندیشه‌های قضائی مقام معظم رهبری در کردستان

سنندج_معاون منابع انسانی و فرهنگی دادگستری کردستان از برگزاری نخستین همایش اندیشه‌های قضایی مقام معظم رهبری با هدف احیای حقوق عامه، حقوق شهروندی و ارتقای امنیت در 27 دی ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی ظهر چهارشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان، درباره نخستین همایش اندیشه‌های قضائی مقام معظم رهبری اظهار کرد: این همایش با حضور مدیران ارشد دستگاه قضائی استان، مدیران ادارات تابعه قضائی استان و صاحبنظران و کارشناسان رشته حقوق و قضا، روز چهارشنبه بیست و هفتم دی‌ماه در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش در محورهای فرعی قوه قضائیه؛ کمک به حرکت اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی - عدالت پژوهی، استقرار و گسترش عدالت - برخورد با برهم زنندگان و متجاوزان به امنیت روانی مردم - ارتقا، اقتدار، سلامت و کارآمدی، رفع خلأ قانونی و تدوین قانون مناسب در مسئله حقوق عامه، فراهم کردن امکان عملی مطالبه حقوق عامه از دستگاه قضا، قاضی و قضاوت در تراز قضای اسلامی، پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت مجرمان، مبارزه فراگیر با فساد، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، پرچمداری احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع، استفاده از شیوه‌های نو در جهت احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع و صیانت از نظام اقتصادی و ایجاد امنیت فضای کسب و کار و تأمین امنیت سرمایه گذاری برگزار خواهد شد.

دبیر نخستین همایش اندیشه‌های قضائی مقام معظم رهبری در استان کردستان ادامه داد: استفاده از نظرات خبرگان رشته حقوق، وکلا، کارشناسان و صاحبنظران، راهگشای پیشرفت در دستگاه قضائی است که می‌توانند با توجه به قابلیت‌های خود در این زمینه نقش‌آفرین باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین امیرخانی افزود: مهلت ارسال مقالات علمی به دبیرخانه این همایش تا ۲۰ دی ماه سال جاری است و علاقمندان می‌توانند از سه طریق مراجعه به سامانه مجله حقوقی دادگستری به نشانی (www.jij.ir) و یا ارسال مقاله به آدرس ایمیل (law.trainingko@ gmail.com) و یا ارسال سی دی مقاله به دبیرخانه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان کردستان واقع در سنندج – بلوار شهید شبلی- میدان امام شافعی ارسال کنند.

وی اضافه کرد: به نویسندگان مقالاتی که در فرآیند داوری بیشترین امتیاز را کسب کنند، جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.

کد مطلب 5978320

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