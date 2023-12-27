به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی ظهر چهارشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان، درباره نخستین همایش اندیشه‌های قضائی مقام معظم رهبری اظهار کرد: این همایش با حضور مدیران ارشد دستگاه قضائی استان، مدیران ادارات تابعه قضائی استان و صاحبنظران و کارشناسان رشته حقوق و قضا، روز چهارشنبه بیست و هفتم دی‌ماه در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش در محورهای فرعی قوه قضائیه؛ کمک به حرکت اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی - عدالت پژوهی، استقرار و گسترش عدالت - برخورد با برهم زنندگان و متجاوزان به امنیت روانی مردم - ارتقا، اقتدار، سلامت و کارآمدی، رفع خلأ قانونی و تدوین قانون مناسب در مسئله حقوق عامه، فراهم کردن امکان عملی مطالبه حقوق عامه از دستگاه قضا، قاضی و قضاوت در تراز قضای اسلامی، پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت مجرمان، مبارزه فراگیر با فساد، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، پرچمداری احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع، استفاده از شیوه‌های نو در جهت احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع و صیانت از نظام اقتصادی و ایجاد امنیت فضای کسب و کار و تأمین امنیت سرمایه گذاری برگزار خواهد شد.

دبیر نخستین همایش اندیشه‌های قضائی مقام معظم رهبری در استان کردستان ادامه داد: استفاده از نظرات خبرگان رشته حقوق، وکلا، کارشناسان و صاحبنظران، راهگشای پیشرفت در دستگاه قضائی است که می‌توانند با توجه به قابلیت‌های خود در این زمینه نقش‌آفرین باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین امیرخانی افزود: مهلت ارسال مقالات علمی به دبیرخانه این همایش تا ۲۰ دی ماه سال جاری است و علاقمندان می‌توانند از سه طریق مراجعه به سامانه مجله حقوقی دادگستری به نشانی (www.jij.ir) و یا ارسال مقاله به آدرس ایمیل (law.trainingko@ gmail.com) و یا ارسال سی دی مقاله به دبیرخانه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان کردستان واقع در سنندج – بلوار شهید شبلی- میدان امام شافعی ارسال کنند.

وی اضافه کرد: به نویسندگان مقالاتی که در فرآیند داوری بیشترین امتیاز را کسب کنند، جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.