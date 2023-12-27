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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۰۳

پیام قالیباف به همایش نکوداشت عباس شیبانی

پیام قالیباف به همایش نکوداشت عباس شیبانی

رییس مجلس شورای اسلامی، به مناسبت آئین نکوداشت زنده یاد عباس شیبانی، پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام محمدباقر قالیباف، آمده است: مشروعیت، صلابت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی مرهون تلاش مجاهدان دلسوز و خدمتگزاران صدیق و متعهدی می‌باشد که در تمامی مقاطع زندگی و در نهایت بی‌نیازی و یا سهم خواهی، اندیشه و آرمانی به جز مردم دوستی، آسایش و پیگیری رفاه ملت در هدف متعالی خویش نداشتند.

دکتر عباس شیبانی یار دیرین امام و رهبری و با ثبات قدم در مسیر انقلاب و مقاطع تاریخ ساز نظام، خدمتگزار مردم و چهره ماندگار در توسعه و پیشرفت نظام سلامت کشور، از نمونه‌های حقیقی یک مجاهد خستگی ناپذیر بودند که با همراه کردن اخلاق و سیاست در تمام دوران زندگی دغدغه رفع مشکلات مردم را داشتند.

ایشان در کنار سیاست ورزی همواره به عنوان یک طبیب مردمی نقش مؤثری در ارتقا و خودکفایی عرصه‌های سلامت، پیگیری امکانات مراکز درمانی و تأمین تجهیزات حیاتی پزشکی داشتند که اقدام ارزشمند این چهره اخلاق و تواضع در پایه گذاری هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی، با هدف معالجه و درمان بیماران در داخل کشور، از تلاش‌های درخشان و ماندگار برای ملت می‌باشد.

دکتر عباس شیبانی که در ۵ دوره به عنوان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و سه دوره عضو شورای اسلامی شهر تهران و دیگر عرصه‌های عالی مسئولیت، افتخار خدمت به مردم شریف ایران را داشتند، همواره فراتر از وظایف خویش با حضوری مستمر و منظم در جلسات جهت پیگیری امور ملت، جلوه‌های واقعی از خصلت‌های یک مسلمان انقلابی، ساده زیست و دارای صراحت بیان را از خویش به یادگار گذاشتند.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر عباس شیبانی، مرد ایمان و عمل و مؤمن صادق و تجلیل از خدمات ارزشمند و اثرگذار ایشان و همچنین تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری این همایش، امیدوارم با الگو گرفتن از چهره‌های شایسته و تاریخ ساز، در خدمت صادقانه به ملت شریف ایران پرتلاش باشیم.

کد مطلب 5978324
حبیب احسنی پور

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