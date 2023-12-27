پیام قالیباف به همایش نکوداشت عباس شیبانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام محمدباقر قالیباف، آمده است: مشروعیت، صلابت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی مرهون تلاش مجاهدان دلسوز و خدمتگزاران صدیق و متعهدی میباشد که در تمامی مقاطع زندگی و در نهایت بینیازی و یا سهم خواهی، اندیشه و آرمانی به جز مردم دوستی، آسایش و پیگیری رفاه ملت در هدف متعالی خویش نداشتند.
دکتر عباس شیبانی یار دیرین امام و رهبری و با ثبات قدم در مسیر انقلاب و مقاطع تاریخ ساز نظام، خدمتگزار مردم و چهره ماندگار در توسعه و پیشرفت نظام سلامت کشور، از نمونههای حقیقی یک مجاهد خستگی ناپذیر بودند که با همراه کردن اخلاق و سیاست در تمام دوران زندگی دغدغه رفع مشکلات مردم را داشتند.
ایشان در کنار سیاست ورزی همواره به عنوان یک طبیب مردمی نقش مؤثری در ارتقا و خودکفایی عرصههای سلامت، پیگیری امکانات مراکز درمانی و تأمین تجهیزات حیاتی پزشکی داشتند که اقدام ارزشمند این چهره اخلاق و تواضع در پایه گذاری هیأت امنای صرفهجویی ارزی، با هدف معالجه و درمان بیماران در داخل کشور، از تلاشهای درخشان و ماندگار برای ملت میباشد.
دکتر عباس شیبانی که در ۵ دوره به عنوان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و سه دوره عضو شورای اسلامی شهر تهران و دیگر عرصههای عالی مسئولیت، افتخار خدمت به مردم شریف ایران را داشتند، همواره فراتر از وظایف خویش با حضوری مستمر و منظم در جلسات جهت پیگیری امور ملت، جلوههای واقعی از خصلتهای یک مسلمان انقلابی، ساده زیست و دارای صراحت بیان را از خویش به یادگار گذاشتند.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دکتر عباس شیبانی، مرد ایمان و عمل و مؤمن صادق و تجلیل از خدمات ارزشمند و اثرگذار ایشان و همچنین تقدیر از دستاندرکاران برگزاری این همایش، امیدوارم با الگو گرفتن از چهرههای شایسته و تاریخ ساز، در خدمت صادقانه به ملت شریف ایران پرتلاش باشیم.
نظر شما