۵ هزار تن وش پنبه از کشاورزان داراب خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکاظم موسوی بیان کرد: شرکت تعاونی پنبه‌کاران داراب با جلب مشارکت کشاورزان، به صورت قراردادی کشت پنبه را در تمامی مراحل از کاشت، داشت و برداشت پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: در سال زراعی جاری بالغ بر دو هزار و ۶۰۰ هکتار کشت قراردادی پنبه با کشاورزان منعقد شده که طی این قرارداد تمامی نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان به صورت اعتباری در اختیار آنها قرار داده شده است.

وی یادآور شد: اعتبار شرکت در اختصاص نهاده‌ها از جمله بذر، سم و کود به کشاورزان در حدود ۳۴ میلیارد تومان بوده که این امر بیانگر وجود همدلی و پشتیبانی شرکت تعاونی پنبه کاران داراب و اعضا است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان فارس خاطر نشان کرد: در راستای حمایت از کشاورزان پنبه‌کار قیمت خرید توافقی پنبه برای رقم یک خوب ۳۹ هزار تومان و برای پنبه یک سفید ۳۶ هزار تومان به کشاورزان پرداخت می‌شود.

موسوی با بیان اینکه خرید وش پنبه از مهرماه آغاز شده و تا اسفندماه ادامه دارد، افزود: همزمان با خرید پنبه، تصفیه وش نیز در کارخانه پنبه داراب و کارخانه پنبه طلای سفید فسا در حال انجام است به طوری که تا کنون بیش از دو هزار و ۸۰۰ تن پنبه در این کارخانجات تصفیه شده است.