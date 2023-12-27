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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۲۲

رییس اداره دامپزشکی قائمشهر:

یک کارگاه و سردخانه غیرمجاز خانگی در قائمشهر کشف شد

یک کارگاه و سردخانه غیرمجاز خانگی در قائمشهر کشف شد

ساری-رییس اداره دامپزشکی قائمشهر از پلمب یک کارگاه و سردخانه غیرمجاز در منزل مسکونی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه عملیات گشت و بازدید مشترک از کشف یک کارگاه و سردخانه غیرمجاز در یک منزل مسکونی که به صورت مخفیانه دارای یک سردخانه زیر صفر بود، خبر داد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قائمشهر افزود: در حیاط و پارکینگ این واحد مسکونی موارد مکشوفه اعم از کارگاه غیر مجاز و غیر بهداشتی که اقدام به تهیه، نگهداری، قطعه بندی، طعم دار کردن و فرآوری غیر مجاز فرآورده‌های خام دامی و…توزیع گسترده در سطح شهرستان قائمشهر می‌کرد کشف، شناسایی، اعمال قانون شد.

وی اضافه کرد: حدود ۸۰۰ کیلوگرم فرآورده‌های خام دامی فاقد هویت، ناسالم، غیر بهداشتی، و مغایر با ضوابط و مقررات بهداشتی سازمان دامپزشکی (تهدید علیه سلامت و بهداشت عمومی جامعه)، به همراه مقدار متنابهی محلول رنگ زعفران غیر مجاز و غیر بهداشتی (مغایر با دستورالعمل‌های وزارت بهداشت) و…کشف، صورتجلسه، ضبط موقت و پلمب شد.

کد مطلب 5978332

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