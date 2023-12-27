جهرم رتبه سوم استان فارس در تولید گوشت مرغ را دارد

حسن زمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به رتبه سوم تولید مرغ شهرستان جهرم در سطح استان فارس، گفت: این مهم حاصل تلاش‌ها و زحمات مرغداران شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه قیمت نهایی مرغ در جهرم نسبت به سایر شهرستان‌های استان کمتر است، افزود: این محصول از کالاهای اساسی سبد خانوار در سطح ملی بوده و دارا بودن رتبه خوب استانی در تولید، دلیلی بر کاهش قیمت در سطح شهرستان نیست.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم نظارت بر کالاهای اساسی از جمله مرغ از مرحله تولید تا تحویل به مراکز عمده فروشی را از وظایف کارشناسان جهاد کشاورزی برشمرد و اظهار داشت: نظارت بر خرده فروشی‌های سطح شهر از اول آذرماه ۱۴۰۲ مطابق تفاهم نامه ایجادی مابین وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف کشور به اتاق اصناف شهرستان محول شده است.

وی بیان کرد: فراوانی این کالا در سطح شهرستان پاسخگوی نیاز خانوارها بوده و به فراوانی در دسترس است.

