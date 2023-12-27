آغاز کاشت ۲۰۰هکتار جنگل حرا در سواحل هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور احمد وحیدی وزیر کشور عصر چهارشنبه پروژه کاشت ۲۰۰ هکتار جنگل حرا در غرب شهر بندرعباس در استان هرمزگان به همت پالایشگاه نفت ستاره آغاز شد.

این ۲۰۰ هکتار جنگل به همت شرکت نفت ستاره خلیج فارس در غرب شهر بندرعباس و در مجاورت با مجمتع کشتی سازی و صنایع فراساحل احداث می‌شود.

منطقه غربی شهر بندرعباس دارای آلودگی‌های متنوعی بدلیل تمرکز صنایع متعدد پالایشگاهی، فولادی و بندری است که احداث این جنگل می‌تواند به بهبود هوای این منطقه و حفظ اکوسیستم آن بسیار کمک کند.

وزیر کشور در ادامه سفر خود تا ساعتی دیگر از پروژه بزرگ انتقال پساب فاضلاب بندرعباس به صنایع غرب این شهر که پروژه مهم زیست محیطی است، بازدید می‌کند.

وزیر کشور فردا به جزیره بوموسی خواهد رفت.