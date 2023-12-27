  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۴۴

با حضور وزیر کشور صورت گرفت؛

آغاز کاشت ۲۰۰هکتار جنگل حرا در سواحل هرمزگان

آغاز کاشت ۲۰۰هکتار جنگل حرا در سواحل هرمزگان

بندرعباس - کاشت ۲۰۰ هکتار جنگل حرا در سواحل استان هرمزگان با حضور احمد وحیدی وزیر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور احمد وحیدی وزیر کشور عصر چهارشنبه پروژه کاشت ۲۰۰ هکتار جنگل حرا در غرب شهر بندرعباس در استان هرمزگان به همت پالایشگاه نفت ستاره آغاز شد.

این ۲۰۰ هکتار جنگل به همت شرکت نفت ستاره خلیج فارس در غرب شهر بندرعباس و در مجاورت با مجمتع کشتی سازی و صنایع فراساحل احداث می‌شود.

منطقه غربی شهر بندرعباس دارای آلودگی‌های متنوعی بدلیل تمرکز صنایع متعدد پالایشگاهی، فولادی و بندری است که احداث این جنگل می‌تواند به بهبود هوای این منطقه و حفظ اکوسیستم آن بسیار کمک کند.

وزیر کشور در ادامه سفر خود تا ساعتی دیگر از پروژه بزرگ انتقال پساب فاضلاب بندرعباس به صنایع غرب این شهر که پروژه مهم زیست محیطی است، بازدید می‌کند.

وزیر کشور فردا به جزیره بوموسی خواهد رفت.

کد مطلب 5978367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها