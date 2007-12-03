سرانه ورزشی مردم همدان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مهدی جعفری ظهر امروز در بازدید خبرنگاران از مجموعه ورزشی آزادی اسدآباد افزود: استان همدان یک میلیون و 700 هزار نفر جمعیت دارد و این امر افزایش فضاهای ورزشی استان را مورد تاکید قرار می دهد.

وی با بیان اینکه تا قبل از سال 84 فضاهای ورزشی استان همدان 350 هزار متر مربع بود اظهار داشت: در سال جاری 11 میلیارد و 800 میلیون تومان صرف ساخت سالن های ورزشی شده است.

جعفری تصریح کرد: سرانه ورزشی مردم همدان در مقایسه با سالهای گذشته صد درصد افزایش یافته است.

معاون اداره کل تربیت بدنی استان همدان با بیان اینکه 14 پروژه ملی و ورزشی در استان همدان در حال اجراست گفت: 72 پروژه بزرگ سرپوشیده نیز در استان همدان در حال ساخت است که ظرف 4 سال آینده تکمیل می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در سفر هیئت دولت به استان همدان احداث 8 مجموعه ورزشی توسط وزارت نفت به تصویب رسید که با تامین 250 میلیون تومان اعتبار از جانب وزارت نفت ساخته می شود.

جعفری گفت: مجموعه ورزشی آزادی اسد آباد تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.