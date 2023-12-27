به گزارش خبرنگار مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان، در جریان سفر به ارمنستان و در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه این کشور، ضمن تبریک سال نو میلادی به دولت و ملت و یکایک مسیحیان در ایران و جهان، اظهار کرد: ما در آستانه سال جدید میلادی به همراه همکارانم به تنها کشور همسایه مسیحی خود در ارمنستان سفر کردیم؛ امروز گفتوگوهای بسیار مهم و با اهمیتی را با وزیر امور خارجه و نخستوزیر محترم داشتیم؛ در این گفتوگوها ابعاد مختلف همکاریها و همچنین نسبت به تحقق صلح در قفقاز و نقشی که ایران میتواند به عنوان ضامن بر عهده بگیرد، رایزنی کردیم.
امیرعبداللهیان با بیان اینکه تاکید میکنم که ایران از تمامیت ارضی ارمنستان حمایت میکند، افزود: ایران همواره روابط تاریخی با ارمنستان داشته و ما هر روز نیرومندتر از روز قبل این رابطه را حفظ خواهیم کرد. از همکاری و موافقت ارمنستان برای ایجاد سرکنسولگری ایران در قاپان در سال گذشته که به تسهیل رفت و آمد اتباع ایرانی منجر شد، قدردانی میکنم.
وی گفت: امروز موافقت تهران را با افتتاح سرکنسولگری ارمنستان در تبریز اعلام کردیم و امیدواریم با حضور همتای خودم در تبریز، شاهد گشایش رسمی آن در تبریز باشیم. وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ارزیابی ما از توسعه و پیشرفت روابط کاملاً مثبت است. رییسجمهور کشورم و آقای پاشینیان در تماس تلفنی خود، توافقات مهمی را در راستای منافع دو کشور انجام دادند.
امیرعبداللهیان اضافه کرد: ما در دولت، متعهد هستیم که همکاریها و توافقات را با دقت و سرعت عملیاتی کنیم؛ به گونهای که آثار آن را مردم دو کشور در زندگی خودشان به خوبی مشاهده کنند. وی با تاکید بر اینکه ما از صلح پایدار در قفقاز جنوبی قویاً حمایت میکنیم، اظهار کرد: در راستای تقویت مسیر ترانزیتی از ابتکار عمل مطرح شده توسط آقای پاشینیان مبنی بر چهارراه صلح استقبال میکنیم؛ صلح و ثبات و امنیت ارمنستان همان چیزی است که ایران میخواهد و تحقق صلح پایدار بدون دخالت قدرتهای خارجی و از طریق ضامنهای منطقهای میتواند منافعی سرشار برای همه طرفها داشته باشد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین درباره صلح پایدار در قفقاز جنوبی، گفت: امروز کاملاً درک کردیم که ارمنستان برای رسیدن به صلح جدی است و صادقانه حرکت میکند؛ در تماس تلفنی با وزیر خارجه آذربایجان هم مشاهده کردم که اظهارات وی ناظر بر رسیدن به صلح پایدار است؛ با آقای لاوروف هم رایزنی کردیم؛ فکر میکنم رسیدن به صلح پایدار در ماههای آغازین سال جدید میلادی دست یافتنی است و خوشبینیم بدون مداخلات خارجی و با ضمانتهای منطقهای و در فرمت ۳+۳ میتوانیم به تحقق صلح پایدار در منطقه قفقاز جنوبی امیدوار باشیم.
امیرعبداللهیان درباره تحولات فلسطین نیز گفت: مایلم از آقای «میرزویان» به خاطر مواضع سازنده در جریان نشست ۳+۳ در مخالفت با جنگ علیه غزه تشکر کنم؛ تاکید میکنم که امروز در موضوع فلسطین نیز گفتوگو کردیم. وی افزود: مایلم به آمریکا هشدار بدهم که اگر به دنبال خروج آبرومندانه از نسلکشی در غزه هستند، فوراً دست از حمایت نظامی گسترده خود از رژیم اسرائیل بردارند.
وی با با بیان اینکه آمریکاییها تردید نکنند که رژیم اسرائیل در غزه پیروز نخواهد شد، افزود: ۸۰ روز نسلکشی، تکرار همان شکست ۷ اکتبر برای رژیم اسرائیل است. وزیر امور خارجه کشورمان گفت: با صدای بلند میگویم تجربه شکست را ادامه ندهید و به خانه برگردید و بگذارید مردم غزه برای خود تصمیم بگیرند.
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