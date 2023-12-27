ثبت بیش از ۲۲۱ هزار فرصت شغلی در سامانه جستجوی شغلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: اگرچه منابع اطلاعاتی متفاوتی مانند سرشماری، نظرسنجی، آمارهای ثبتی و … در خصوص وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور موجود است، اما آمارهای موجود، کلیه بخشها و جنبههای مختلف بازار کار را پوشش نمیدهند.
وی افزود: بسیاری از کارجویان بهدلیل عدم دسترسی کافی و بهموقع به موقعیتهای شغلی خالی، مورد تبعیض قرار میگیرند، در اینجا نقش مدیریت بازار بهعنوان ارائهدهنده اطلاعات عرضه و تقاضای نیروی کار برای بسیاری از کارجویان خصوصاً برای جوانان و مهاجرینی که تازه وارد بازار کار میشوند تأثیرگذار و حیاتی است تا عدم تقارن اطلاعات بازار کار ارائهشده از سوی بازیگران را مرتفع نماید. برای دستیابی به این مهم، سامانه جستجوی شغل طراحی گردید که قرار است در آینده نزدیک این سامانه در چندین فاز توسعه و تکمیل گردد.
وی افزود: انتظار میرود با بهرهبرداری از قابلیتهای سامانه جستجوی شغل؛ تولید و انتشار آمار و اطلاعات واقعی، صحیح و قابل استناد از عرضه و تقاضای نیروی کار تسهیل گردیده و امکان دستیابی به تصویر و مختصات سیمای بازار کار در سطوح مختلف استانی، منطقهای و کشوری فراهم و فرآیند سیاستگذاری و هدفگذاری کلان اقتصادی در حوزه اشتغال و رفع بیکاری بهبود یابد.
کریمیبیرانوند با بیان اینکه در حال حاضر ۲۲۱ هزار فرصت شغلی در سامانه ثبت گردیده است، گفت: ۱۸۰ هزار نفر جویای کار و ۸۵ هزار و ۳۰۰ درخواست شغلی نیز در سامانه به آدرس shoghl.mcls.gov.ir ثبت شده است.
نظر شما