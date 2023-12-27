رییس جمهور در اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سخنرانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» صبح روز پنجشنبه به منظور سخنرانی در سیزدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد که در مدرسه امام موسی کاظم علیه السلام برگزار می‌شود به قم سفر خواهد کرد.

موضوع محوری سیزدهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم «رسالت حوزه‌های علمیه و اولویت تبلیغ» عنوان شده است.

مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صبح چهارشنبه در مجتمع آموزشی و فرهنگی ثامن الحجج علیه السلام قم برگزار و کمیسیون‌های چهارگانه «اقتضائات و تحولات جامعه و بین الملل در امر تبلیغ»، «تولید محتوا، شیوه‌ها و ابزارهای تبلیغی»، «آسیب شناسی در ابعاد مختلف فرهنگی و تبلیغی کشور»، «انتخابات (فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم)» تشکیل شد.

گفتنی است، مصوبات و خروجی اجلاسیه‌های جامعه مدرسین توسط کارگروه‌هایی به تناسب نهادهای مربوطه تفکیک محتوایی می‌شوند و پس از آن توسط رئیس جامعه مدرسین به رؤسای قوا یا نهادها، جهت برنامه‌ریزی کلان ابلاغ می‌شوند و نتیجه نهایی نیز توسط جامعه مدرسین از نهاد مورد نظر پیگیری و دنبال می‌شود.

نشست اصلی سیزدهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین با علمای بلاد نیز صبح روز پنجشنبه ۷ دی در محل سالن همایش‌های مدرسه علمیه امام کاظم (ع) برگزار می‌شود.

پیام ویدئویی یکی از مراجع عظام تقلید، سخنرانی رئیس جمهور و یک نفر از مسئولین و شخصیت‌های تأثیرگذار نظام در خصوص مسائل جهان اسلام از برنامه‌های این اجلاسیه در روز پنجشنبه خواهد بود.