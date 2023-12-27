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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۴۱

رییس جمهور در اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سخنرانی می کند

رییس جمهور در اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سخنرانی می کند

قم- حجت‌الاسلام «سید ابراهیم رئیسی»  با سفر به شهر قم در اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه و علمای بلاد سخنرانی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» صبح روز پنجشنبه به منظور سخنرانی در سیزدهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد که در مدرسه امام موسی کاظم علیه السلام برگزار می‌شود به قم سفر خواهد کرد.

موضوع محوری سیزدهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم «رسالت حوزه‌های علمیه و اولویت تبلیغ» عنوان شده است.

مراسم افتتاحیه سیزدهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم صبح چهارشنبه در مجتمع آموزشی و فرهنگی ثامن الحجج علیه السلام قم برگزار و کمیسیون‌های چهارگانه «اقتضائات و تحولات جامعه و بین الملل در امر تبلیغ»، «تولید محتوا، شیوه‌ها و ابزارهای تبلیغی»، «آسیب شناسی در ابعاد مختلف فرهنگی و تبلیغی کشور»، «انتخابات (فرصت‌ها، تهدیدها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم)» تشکیل شد.

گفتنی است، مصوبات و خروجی اجلاسیه‌های جامعه مدرسین توسط کارگروه‌هایی به تناسب نهادهای مربوطه تفکیک محتوایی می‌شوند و پس از آن توسط رئیس جامعه مدرسین به رؤسای قوا یا نهادها، جهت برنامه‌ریزی کلان ابلاغ می‌شوند و نتیجه نهایی نیز توسط جامعه مدرسین از نهاد مورد نظر پیگیری و دنبال می‌شود.

نشست اصلی سیزدهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین با علمای بلاد نیز صبح روز پنجشنبه ۷ دی در محل سالن همایش‌های مدرسه علمیه امام کاظم (ع) برگزار می‌شود.

پیام ویدئویی یکی از مراجع عظام تقلید، سخنرانی رئیس جمهور و یک نفر از مسئولین و شخصیت‌های تأثیرگذار نظام در خصوص مسائل جهان اسلام از برنامه‌های این اجلاسیه در روز پنجشنبه خواهد بود.

کد مطلب 5978447

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