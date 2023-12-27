رویداد «رصما »در کنگان برگزار می شود

به گزارش مهر، حجتالاسلام حسن صادقزاده عصر چهارشنبه در نشست هماهنگی پیرامون برگزاری رویداد یک روزه رصما (روایت صبر و صداقت مادر ایرانی) در سخنانی روایت خوبیها جهت امیدآفرینی در جامعه را رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد.
سرپرست معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی بوشهر ابراز داشت: محور محتوایی سازمان تبلیغات اسلامی در طراحی برنامهها روایت هویت مادری به عنوان عنصر هویتساز در تقابل با نگاه منحط غرب به زن و جایگاه مادر است.
وی تشکیل گروههای تخصصی تبلیغ دانشآموزی و اعزام مبلغین به مدارس استان جهت ایراد مباحث تربیت دینی و طرح پیوند مسجد، محله، مدرسه را از جمله محورهای این نشست عنوان کرد.
حجتالاسلام صادقزاده در بخش پایانی سخنان خود از برگزاری رویداد رصما (روایت صبر و صداقت مادر ایرانی) ویژه مدارس دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای کنگان بعد از آزمونهای نوبت اول خبر داد و هدف از این رویداد را هویتبخشی به نقش و جایگاه مادر برای دانشآموزان دانست.
نشست مشترک محمود حقدوست معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش و حجتالاسلام صادقزاده معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ۶ دی ۱۴۰۲ پیرامون برگزاری رویداد یک روزه رصما (روایت صبر و صداقت مادر ایرانی) برگزار شد..
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