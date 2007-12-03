پنج میلیارد ریال به ساخت بیمارستان رستم آباد اختصاص یافت

بهبودی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: این میزان اعتبار، پنج میلیارد ریال است که برای تکمیل ساخت این واحد درمانی هزینه می شود.

وی تصریح کرد: بیمارستان رستم آباد از سال 71 شروع به ساخت شده که در طول این سال ها به دلیل کمبود اعتبار و مسائلی که در زمینه ساخت آن وجود داشته پیشرفت فیزیکی نداشته است.

بهبودی بیان داشت: با توجه به نیازهای منطقه، تکمیل ساخت این بیمارستان در حال انجام بوده و در هفته دولت سال 87 به بهره برداری می رسد.

وی افزود: تکمیل پروژهای نیمه تمام یک قدم مثبتی است که دولت نهم در این زمینه برداشته است .

وی ادامه داد: به رغم تکمیل ساخت بیمارستان رستم آباد، جایگزینی برای بیمارستان چوبی رودبار نیز انجام خواهد شد.