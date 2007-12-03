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۱۲ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۴۶

رئیس علوم پزشکی گیلان:

پنج میلیارد ریال به ساخت بیمارستان رستم آباد اختصاص یافت

پنج میلیارد ریال به ساخت بیمارستان رستم آباد اختصاص یافت

رشت - خبرگزاری مهر: دکتر حسن بهبودی گفت: بیشترین اعتبارات عمرانی امسال دانشگاه علوم پزشکی گیلان به بیمارستان رستم آباد اختصاص یافته است.

بهبودی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: این میزان اعتبار، پنج میلیارد ریال است که برای تکمیل ساخت این واحد درمانی هزینه می شود.

وی تصریح کرد: بیمارستان رستم آباد از سال 71 شروع به ساخت شده که در طول این سال ها به دلیل کمبود اعتبار و مسائلی که در زمینه ساخت آن وجود داشته پیشرفت فیزیکی نداشته است.

بهبودی بیان داشت: با توجه به نیازهای منطقه، تکمیل ساخت این بیمارستان در حال انجام بوده و در هفته دولت سال 87 به بهره برداری می رسد.

وی افزود: تکمیل پروژهای نیمه تمام یک قدم مثبتی است که دولت نهم در این زمینه برداشته است .

وی ادامه داد: به رغم تکمیل ساخت بیمارستان رستم آباد، جایگزینی برای بیمارستان چوبی رودبار نیز انجام خواهد شد.

کد مطلب 597848

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