کشف سرقت در بوشهر ۱۲۱ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهانبخش صیادی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای برخورد با پدیده شوم سرقت و مبارزه با سارقان، مأموران انتظامی کلانتری و پاسگاههای سطح شهرستان بوشهر طی این مدت موفق به دستگیری ۶۲۷ سارق و کشف ۱۰۷۵ فقره انواع سرقتها شدند.
وی با بیان نقش محوری کلانتری و پاسگاهها در کشف سرقت خاطر نشان کرد: در حوزه پیشگیری کشف سرقت با افزایش ۱۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.
فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر این دستاوردها را نتیجه فعالیتهای شبانه روزی و تلاشهای خستگی ناپذیر کارکنان انتظامی به ویژه کارکنان کلانتری و پاسگاهها دانست و گفت: پلیس با تمام توان و امکانات در حفاظت از جان و مال و امنیت مردم خواهد کوشید.
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