برنامه نهضت ملی مسکن باید با قدرت و پیوسته انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خوشنویس عصر چهارشنبه در اولین جلسه شورای اداری پس از انتصاب وی به عنوان فرماندار خلیل آباد اظهار کرد: نهضت ملی مسکن آبروی نظام و انقلاب است، لذا از کسی کوتاهی در مسیر مسکن را نمی پذیرم و اگر کسی نمی تواند جهادی کار کند اعلام تا تجدید نظر داشته باشیم.

فرماندار خلیل آباد گفت: از امروز هیج تعللی را در روند مسکن ملی در این شهرستان از اداره یا نهادی و یا شخصی نمی پذیرم و باید در جهت احقاق حق مردم تلاش کرد تا هر چه سریعتر نتیجه لازم حاصل شود.

وی بیان کرد: کندی کار مسکن را رضایت بخش ندانست و افزود: از این جلسه به بعد با فرد کم کار در حوزه مسکن ملی برخورد خواهد شد.

خوشنویس ضمن تاکید بر صرفه جویی در زمینه مصرف سوخت، نهضت ملی مسکن را یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت سیزدهم دانست و گفت: برنامه مسکن باید با قدرت و پیوسته انجام و گزارش آن به مردم ارائه شود.

فرماندار خلیل آباد به مطالبات شهرستانی پرداخت و اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد مردم شهرستان در روستاها فعالیت دارند لذا اکنون پس از ۲۰ سال از شهرستان شدن خلیل آباد استقلال ادارات یکی از مطالبات مردم است که پیگیر هستیم.

وی همچنین استقلال کامل شهرستان و وابسته نبودن به شهرستان های همجوار را یک اصل اساسی برشمرد و بیان کرد: تمام روسای ادارات و کارمندان ادارات موظف هستند که مایحتاج اداری و خرید خود را از بازار و کسبه شهرستان خلیل آباد تامین کنند.