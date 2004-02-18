اطلاع رساني شفاف در باره ايدز نمي شود

محمد شريفي مقدم در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ادامه داد:" ابتلا به انواع بيماريهاي مزمن ناشي از آلوده شدن به ويروس ايدز هزينه هاي بسيار گزافي را بر دوش بخش بهداشت و درمان كشور وارد مي كند در حاليكه با كمي توجه به بحث اطلاع رساني و ارتقاء سطح آگاهي عمومي مي توان ضمن تامين سلامت جامعه از اين خطر نوپديد از بروز اين بار سنگين درماني به بخش بهداشت و درمان پيشگيري كرد."

وي با اشاره به كمرنگ بودن فرهنگ پيشگيري در جامعه ايران گفت:" متاسفانه سيستم بهداشتي كشور ما بيمار محور بوده و روي مسايل مربوط به پيشگيري كمتر كار مي شود و به صورت منفعلانه تنها در برابر بيماريها وارد عمل مي شود به طوريكه به جاي رفع سوء تغذيه و آموزش فرهنگ صحيح تغذيه در جامعه همواره سعي در ارائه آمار مبتلايان به سوء تغذيه، پوكي استخوان و ... و درمان آنها داريم."

وي ادامه داد:" در بسياري موارد مردم كشور ما پس از ابتلا به بيماري تازه با اين بيماري آشنا مي شوند در حاليكه مي توان با اطلاع رساني به موقع ضمن پيشگيري از ابتلا به بسياري از بيماريهاي مزمن از تحميل هزينه هاي زياد به بخش فقير بهداشت و درمان كشور جلوگيري كرد."