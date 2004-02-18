  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۱:۵۸

انتقاد دبير كل خانه پرستار ايران در گفتگو با "مهر":

اطلاع رساني شفاف در باره ايدز نمي شود

اطلاع رساني شفاف در باره ايدز نمي شود

دبير كل خانه پرستار ايران با تاكيد بر تهديد روزافزون جهان توسط بيماري ايدز گفت:" به رغم آنكه اطلاع رساني شفاف و به موقع تنها هزينه ايدز است ولي متاسفانه در جامعه ما به رغم تاخير در انجام اين رسالت هنوز نيز آنطور كه بايد و شايد در اين ارتباط اطلاع رساني شفاف نمي شود."

محمد شريفي مقدم در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ادامه داد:" ابتلا به انواع بيماريهاي مزمن ناشي از آلوده شدن به ويروس ايدز هزينه هاي بسيار گزافي را بر دوش بخش بهداشت و درمان كشور وارد مي كند در حاليكه با كمي توجه به بحث اطلاع رساني و ارتقاء سطح آگاهي عمومي مي توان ضمن تامين سلامت جامعه از اين خطر نوپديد از بروز اين بار سنگين درماني به بخش بهداشت و درمان پيشگيري كرد."

وي با اشاره به كمرنگ بودن فرهنگ پيشگيري در جامعه ايران گفت:" متاسفانه سيستم بهداشتي كشور ما بيمار محور بوده  و روي مسايل مربوط به پيشگيري كمتر كار مي شود و به صورت منفعلانه تنها در برابر بيماريها وارد عمل مي شود به طوريكه به جاي رفع سوء تغذيه و آموزش فرهنگ صحيح تغذيه در جامعه همواره سعي در ارائه آمار مبتلايان به سوء تغذيه، پوكي استخوان و ... و درمان آنها داريم."

وي ادامه داد:" در بسياري موارد مردم كشور ما پس از ابتلا به بيماري تازه با اين بيماري آشنا مي شوند در حاليكه مي توان با اطلاع رساني به موقع ضمن پيشگيري از ابتلا به بسياري از بيماريهاي مزمن از تحميل هزينه هاي زياد به بخش فقير بهداشت و درمان كشور جلوگيري كرد."

کد مطلب 59785

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها