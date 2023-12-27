ارائه خدمات پزشکی به بیش از ۴۰۰۰ نفر از مردم آق قلا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله یامی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از جهادگران سلامت، اظهار کرد: یازدهمین بیمارستان تخصصی صحرایی به مدت سه روز در شهرستان آق قلا راه اندازی شد.

وی افزود: در این مدت گروه اعزامی به آق قلا توانست به چهار هزار و ۸۱۰ نفر خدمات پزشکی ارائه دهد.

مدیر سازمان بسیج جامعه پزشکی گلستان گفت: در این بیمارستان صحرایی خدماتی چون دندانپزشکی، ویزیت عمومی و تخصصی، غربالگری، مشاوره روانشناسی و سایر خدمات ارائه شد.

مراسم تجلیل از جهادگران سلامت یازدهمین بیمارستان تخصصی صحرایی در شهرستان آق قلا با حضور سعید گل فیروزی رییس دانشگاه، زینلی مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی، حجت الاسلام حسینی کوهستانی مسوول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه و جمعی از معاونین و مدیران دانشگاه در محل سالن شهید آوینی دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است در پایان این مراسم از فعالان برپایی این بیمارستان با اهدا لوح تقدیر تجلیل شد.