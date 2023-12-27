آمادگی مدیریت بحران با شبیه سازی حوادث بزرگ برای خدمت به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، بعد از ظهر چهارشنبه در آئین اختتامیه دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۲ ضمن گرامیداشت سالروز زلزله بم و ایجاد فرصت برای حوزه مدیریت بحران با این رویکرد جدید و تسلیت به مناسبت وفات جانسوز ام الشهدا حضرت ام البنین اظهار کرد: رسالت ما در مدیریت بحران خدمت به مردم است و خداوند را شاکریم که به واسطه خدمت به مردم امروز در این محل حضور داریم تا دستاوردهای نظام مقتدر جمهوری اسلامی را در عرصه مدیریت بحران را به نمایش بگذاریم.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران گفت: برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها و به اشتراک گذاری تجربیات که شامل ارائه مقالات و محصولات دانش بنیان و مجهز شدن مدیریت بحران به دانش روز و تکنولوژی‌ها است، همگی از ضروریات غیر قابل انکاری هستند که ما مسئولین را به سمت رصد، پایش و ارتقای سطح آمادگی به منظور انجام اقدامات عملی برای تحقق هدف نهایی حوزه مدیریت بحران و قانون که همان موضوع پیشگیری می‌باشد سوق می‌دهد.

یزدی مهر عنوان کرد: با توجه به گام‌های مؤثر ادارات کل در تحقق اهداف قانون به عنوان بازوهای اجرایی سازمان مدیریت بحران کشور شاهد ارتقای توانمندی‌های سازمان و به کار گیری مدل‌های مدیریت بحران نوین در عرصه‌های مختلف دانش تجربی هستیم.

وی بیان کرد: با توجه به رسالت اصلی سازمان مدیریت بحران نسبت به توانمندسازی پرسنل و تجهیز آنان به دانش روز و تقویت روحیه هماهنگی در می‌یابیم که موضوع مهم و اساسی هماهنگی است و اساساً عملکرد مدیریت بحران بدون هماهنگی و به کارگیری امکانات و تجهیزات دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون و خرد جمعی زیر سوال می‌رود.

یزدی مهر عنوان کرد: اگر بخواهیم سازمان مدیریت بحران در تراز انقلاب اسلامی را احیا کنیم و به تبع آن ادارات کل مدیریت بحران در تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم، باید از الگوهای مناسب داخلی و بین المللی بهره مند شویم.

وی با تاکید بر بهره مندی از دو محور مهم روحیه جهادی و شهادت طلبی در مدیریت بحران عنوان کرد: این دو محور همواره از نکات مهمی هستند که می‌توانند هدف ما را برای داشتن مدیریت بحران در تراز انقلاب اسلامی را عملی کنند.

یزدی مهر با اشاره به اینکه الگوهای مدیریتی و عملکردی مدیریت بحران در برخی از کشورها می‌تواند الگوی مناسبی برای ارتقای سطح عملکرد حوزه مدیریت بحران در کشور باشد گفت: برخی از اساتید و صاحب نظران حوزه مدیریت بحران معتقد هستند که ما هنوز در کشور به حمدالله حوادث بزرگ

را تجربه نکرده ایم که این مطلب یک حقیقت، است حوزه مدیریت بحران باید با رویکرد دور اندیشی و چشم انداز محور بودن خود را برای پیشگیری و پاسخ در زمان وقوع حوادث بزرگ آماده کند.

وی در ادامه به ضرورت موضوعات برنامه ریزی و پیروی از قانون و دستورالعمل‌ها و بهره گیری از اسناد بالادستی ذیل قانون و شیوه نامه‌های حوزه مدیریت بحران اشاره و بیان کرد: عدم برنامه ریزی در زمینه‌های مذکور می‌تواند هنگام رخداد حوادث کشور را دچار مشکلات و خطرات جدی کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران بیان کرد: امروز حوزه مدیریت بحران باید از پویایی تعقل و تعهد برخوردار باشد و با آموزش‌های تخصصی از مناظر مختلف از جمله شبیه سازی حوادث بزرگ و دشوار بتواند ذهن مسئولان و کارکنان حوزه مدیریت بحران را آماده خدمت رسانی به مردم کند.

وی بر ضرورت استفاده همه استان‌ها از امکانات و تجهیزات تخصصی تاکید و اظهار کرد: بهره مندی از خودروهای ویژه برای مدیریت حوادث و سوانح برای رسیدگی به موقع به حوادث باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران در ادامه بر ضرورت تدوین چارت سازمانی متناسب با جمعیت استان‌ها به عنوان یکی از پیشنهادات ارائه شده در حوزه مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: از دیگر موارد می‌توان به تقویت ادارات کل مدیریت بحران استان‌ها و تبدیل شدن به معاونت استاندار و عضویت ادارات کل مدیریت بحران در کمیسیون‌های مربوطه استان‌ها و نظام تشویق و تنبیه کارکنان با رویکرد ایجاد انگیزه و برگشتن اعتبارات حوزه مدیریت بحران اشاره کرد.

یزدی مهر در حاشیه اختتامیه دومین رویداد بین المللی نمایشگاهی مدیریت بحران ایران وقوی ۱۴۰۲ در جمع خبرنگاران از صدور هشدار هواشناسی مبنی بر وزش باد شدید بویژه در نیمه جنوبی و غربی، گاهی بارش پراکنده برف و کولاک در ارتفاعات بالادست از ظهر پنجشنبه تا روز جمعه بعضی ساعت‌ها خبر داد.

وی گفت: به شهروندان توصیه می‌شود نسبت به استحکام سازه‌های موقت اطمینان پیدا کنند و صعود به ارتفاعات بپرهیزند.

