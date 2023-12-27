به گزارش خبرنگار مهر حسن ناهیدی، ظهر چهارشنبه در کارگروه اجتماعی و فرهنگی و سلامت زنان و خانواده خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بر اهتمام جمعی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به جهت اهمیت این موضوع تاکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی از لحاظ فراگیری و تنوعی که دارد، نیازمند تلاش مضاعف و جدی تمام دستگاه‌ها و مسئولان است، افزود: باید با آسیب‌شناسی و تقسیم کار و با اولویت‌بندی، به مصاف این موضوع رفت.

وی با اشاره به اقدامات و هزینه‌های بسیاری که در این زمینه انجام می‌شود، اظهار کرد: برای حصول نتایج مطلوب باید پایش و اثر بخشی اقدامات و هزینه‌های صورت گرفته در این زمینه مورد توجه باشد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: سلامت، نعمت بی‌بدیل است که در صورت عدم توجه به حفظ آن، هزینه‌های بالایی به جامعه و افراد تحمیل خواهد کرد، لذا تشخیص و غربال‌گری بیماری‌ها باید به طور جدی و با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دستگاه‌های مرتبط در سطح جامعه انجام شود.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به سلامت روح و روان که محور سلامت جسمی مخاطب در جامعه است و تأثیر متقابل بر افراد دارد، عنوان کرد: سلامت روح و روان بر سلامت جسم و کاهش آسیب اجتماعی در جامعه تأثیرگذار است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی اضافه کرد: دستگاه‌ها باید با برنامه‌ریزی در قالب طرح و چهارچوب تعریف شده و با تقسیم کار، وضع موجود را بررسی و فرایند و زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به وضع مطلوب را فراهم کنند.

ناهیدی ضمن بیان اینکه اکنون وضع خراسان شمالی از لحاظ کاهش آسیب‌های اجتماعی در بسیاری از شاخص‌ها نظیر کاهش طلاق، افزایش ازدواج، فرزندآوری، امید به زندگی، تقویت نهاد خانواده و جامعه و … رو به بهبود است، عنوان کرد: این امر نتیجه کار مضاعف و جهادی تمام مسئولان بوده و با این روحیه هم‌افزایی در آینده ظرفیت ایجاد شرایط بهتری نیز وجود دارد.