به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام عصرروز چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش و شورای پشتیبانی سوادآموزی استان با تسلیت وفات حضرت ام‌البنین (س) و شهید والامقام سیدرضی موسوی اظهار داشت: شهادت سردار سرتیپ پاسدار سیدرضی موسوی از هم‌رزمان سردار شهید سلیمانی را به سبزپوشان جان‌فدای سپاه پاسداران و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم.

وی در ادامه با تاکید بر توسعه‌ی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در استان، گفت: ضرورت دارد تعداد این هنرستان‌ها در شهرستان‌های استان افزایش یابد و هنرستان‌های موجود نیز تجهیز شوند و به این حوزه بیش از گذشته توجه گردد چراکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌ها زمینه‌ساز اشتغال و کار و تولید هستند.

استاندار ایلام ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم‌رهبری در خصوص تقویت هنرستان‌ها، گفت: مقام معظم‌رهبری بارها عنوان کردند که هنرستان‌ها باید تقویت شوند که این تاکیدات رهبر معظم انقلاب اهمیت بالای هنرستان‌ها را می‌رساند.

نماینده عالی دولت در استان ایلام خاطرنشان کرد: هنرستان دخترانه مورت در شهرستان چوار از محل پتروشیمی ایلام تجهیز و هنرستان‌ها در جوار مجتمع‌های صنعتی از محل مسئولیت‌های اجتماعی پتروشیمی ایلام احداث شوند.

بهرام‌نیا بیان داشت: یکی از شورای‌هایی که همواره بر برگزاری آن در موعد مقرر تاکید می‌شود شورای آموزش و پرورش است چرا که تصمیمات این شورا می‌تواند در آینده‌ی دانش‌آموزان موثر واقع شود.

استاندار ایلام با بیان این‌که آموزش و پرورش در واقع موتور پیشرفت نظام و حاکمیت و مولد علم و تربیت و اخلاق است، یادآورشد: توسعه‌یافتگی هر کشور در سایه‌ی توجه به آموزش و پرورش است.

وی با قدردانی از مدیرکل و مجموعه‌ی آموزش و پرورش استان، گفت: گزارش‌های ارایه شده و تلاش‌های انجام شده در این حوزه رضایت‌بخش است.

وی اعتبارات سفر اول رییس‌جمهور به استان را در حوزه‌ی آموزش و پرورش ۱۱۵ میلیارد تومان ذکر کرد و بیان داشت: در سفر دوم رییس‌جمهور به استان اعتبارات قابل توجه‌ای برای آموزش و پرورش در نظرگرفته خواهد شد که علاوه بر لحاظ این اعتبارات، از محل مسئولیت‌های اجتماعی به این حوزه اعتباراتی اختصاص می‌یابد.

وی در پایان به انتقال پرونده‌ی مالیاتی نفت و گاز غرب کشور به ایلام اشاره کرد و گفت: پس از سال‌ها پرونده‌ی مالیاتی نفت و گاز غرب کشور به ایلام انتقال یافت و ره‌آورد انتقال این پرونده‌ی مالیاتی طی ۶ ماهه‌ی نخست سال ۱۰۰ میلیارد تومان بود که قطعاً در ۶ ماهه دوم سال این رقم به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

گفتنی است در ابتدای این نشست درویشی مدیرکل آموزش و پرورش استان به ارائه‌ی گزارشی از اقدامات، افتخارات و ابتکارات آموزش و پرورش استان از ابتدای سال تحصیلی جاری پرداخت.

افزایش نرخ فضای ورزشی و احداث ۳۳ هزار متر مربع چمن مصنوعی، کسب مقام و عناوین در مسابقات علمی، فرهنگی و هنری، دیپلماسی مهارتی با کشور عراق، کسب عناوین پژوهشی و رتبه‌ی برتر پژوهش‌سرای دانش‌آموزی، اجرای طرح‌های مختلف در حوزه‌ی پرورشی و … بخشی از مواردی بود که مدیر کل آموزش و پرورش استان به آن‌ها پرداخت.

همچنین در این نشست با تصویب شورای آموزش و پرورش استان و با مشارکت وزارتخانه، استانداری ایلام و جذب خیرین، هزینه‌ی احداث چاه آب هنرستان کشاورزی شهرستان چرداول تامین می‌شود.

با تصویب شورای آموزش و پرورش استان مقرر شد پیگیری‌های لازم برای احداث هنرستان‌ها در جوار مجتمع‌های صنعتی از محل مسئولیت‌های اجتماعی پتروشیمی ایلام احداث شود.