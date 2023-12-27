اجرای طرح ملی نذر خدمت در روستای فرخ آباد دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر، لطیف صادقی در بازدید از نحوه اجرای این طرح در روستای فرخ آباد گفت: هدف این طرح ارائه خدمات در همه زمینه‌ها شامل حمایتی، معیشتی، سلامت محور، کار آفرینی، توانمند سازی و زیست محیطی به مناطق محروم و کم برخوردارمی باشد.

وی اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات دو پزشک متخصص داخلی و زنان و زایمان، یک پزشک عمومی، کارشناس مامایی، کارشناس بینایی سنجی، پرستار، روان شناس و مددکار اجتماعی، نسخه پیچ و مسئول داروخانه، مربیان آموزشی و تیم سحر، میزخدمت ادارات و اعضای داوطلبان، جوانان، امدادگران و نجاتگران و کمک به محرومین از طریق ایجاد پرونده حمایتی در این طرح مشارکت دارند که هدف جلب رضایت مندی و دسترسی مردم به خدمات در مناطق دور افتاده می‌باشد.

فرماندار ویژه دهلران ویزیت رایگان پزشک برای مراجعین، توزیع دارو، تب سنجی، تست غربالگری و کنترل فشار خون وتوزیع بسته‌های بهداشتی و فرهنگی، مشاوره و تغذیه، ایجاد فضای دوستدار کودک توسط اعضای جوانان، کارگاه آموزش پیشگیری از مخاطرات و کلاس کمک‌های اولیه از دیگر خدمات طرح ملی نذر خدمت در روستای فرخ اباد دهلران برشمرد.

صادقی گفت: ۱۸۵ خانوار و جمعیتی بالغ ۹۰۰ نفر از خدمات این طرح بهره مندی می‌شوند.

رئیس جمعیت هلال احمر دهلران هم از توزیع ۱۰۰ سبد معیشتی و توزیع ۲۰۰ سبد بهداشتی در این طرح خبر داد و گفت: واکسیناسیون ۱۰۰ راس گاو و گوسفند از طریق دامپزشکان داوطلب از دیگر اقدامات می‌باشد.

حمزه محمدی مقدم گفت: اجرای نمایش طنز و خانوادگی و اجرای بازی‌های بومی و محلی برای دانش آموزان مدارس و توزیع و بسته بندی ۶۰ کیلو گوشت گرم، استفرار میز خدمت، توزیع بسته‌های معیشتی و البسه به نیازمندان، ارائه خدمات بهداشتی درمانی از دیگر برنامه‌های طرح ملی نذر خدمت در این روستا می‌باشد.

وی گفت: اجرای کلاس‌های آموزشی کمک‌های اولیه و آشنایی با جمعیت هلال احمر و مهارت‌های اشتغال ویژه ساکنین روستاها توسط امدادگران و نجاتگران هلال احمر نیز اجرا شد.،