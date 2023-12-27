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۶ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۲۳

فرماندار دهلران خبر داد؛

اجرای طرح ملی نذر خدمت در روستای فرخ آباد دهلران

اجرای طرح ملی نذر خدمت در روستای فرخ آباد دهلران

ایلام-فرماندار دهلران از اجرای طرح ملی نذر خدمت در روستای فرخ آباد دهلران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطیف صادقی در بازدید از نحوه اجرای این طرح در روستای فرخ آباد گفت: هدف این طرح ارائه خدمات در همه زمینه‌ها شامل حمایتی، معیشتی، سلامت محور، کار آفرینی، توانمند سازی و زیست محیطی به مناطق محروم و کم برخوردارمی باشد.

وی اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات دو پزشک متخصص داخلی و زنان و زایمان، یک پزشک عمومی، کارشناس مامایی، کارشناس بینایی سنجی، پرستار، روان شناس و مددکار اجتماعی، نسخه پیچ و مسئول داروخانه، مربیان آموزشی و تیم سحر، میزخدمت ادارات و اعضای داوطلبان، جوانان، امدادگران و نجاتگران و کمک به محرومین از طریق ایجاد پرونده حمایتی در این طرح مشارکت دارند که هدف جلب رضایت مندی و دسترسی مردم به خدمات در مناطق دور افتاده می‌باشد.

فرماندار ویژه دهلران ویزیت رایگان پزشک برای مراجعین، توزیع دارو، تب سنجی، تست غربالگری و کنترل فشار خون وتوزیع بسته‌های بهداشتی و فرهنگی، مشاوره و تغذیه، ایجاد فضای دوستدار کودک توسط اعضای جوانان، کارگاه آموزش پیشگیری از مخاطرات و کلاس کمک‌های اولیه از دیگر خدمات طرح ملی نذر خدمت در روستای فرخ اباد دهلران برشمرد.

صادقی گفت: ۱۸۵ خانوار و جمعیتی بالغ ۹۰۰ نفر از خدمات این طرح بهره مندی می‌شوند.

رئیس جمعیت هلال احمر دهلران هم از توزیع ۱۰۰ سبد معیشتی و توزیع ۲۰۰ سبد بهداشتی در این طرح خبر داد و گفت: واکسیناسیون ۱۰۰ راس گاو و گوسفند از طریق دامپزشکان داوطلب از دیگر اقدامات می‌باشد.

حمزه محمدی مقدم گفت: اجرای نمایش طنز و خانوادگی و اجرای بازی‌های بومی و محلی برای دانش آموزان مدارس و توزیع و بسته بندی ۶۰ کیلو گوشت گرم، استفرار میز خدمت، توزیع بسته‌های معیشتی و البسه به نیازمندان، ارائه خدمات بهداشتی درمانی از دیگر برنامه‌های طرح ملی نذر خدمت در این روستا می‌باشد.

وی گفت: اجرای کلاس‌های آموزشی کمک‌های اولیه و آشنایی با جمعیت هلال احمر و مهارت‌های اشتغال ویژه ساکنین روستاها توسط امدادگران و نجاتگران هلال احمر نیز اجرا شد.،

کد مطلب 5978542

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