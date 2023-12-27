اقدامات در جهاد دانشگاهی لرستان ارتقای کمی و کیفی یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زیویار در دیدار با قائم‌مقام جهاد دانشگاهی کشور، اظهار داشت: جهاد دانشگاهی نهادی است که بعد از انقلاب بر اساس نیاز و مطالبات مردم شکل گرفت و با حداکثر ظرفیتی که در آن وجود دارد به ارائه خدمت به مردم می‌پردازد.

وی با اشاره به دارابودن ۲۰ درصدی این سازمان از مراکز درمان ناباروری کشور، اظهار کرد: از تعداد ۱۱۰ مرکز درمان ناباروری کشور نزدیک به ۲۰ درصد مربوط به مراکز جهاد دانشگاهی است که با تطبیق اعتبارات این سازمان و میزان خدمات ارائه شده در این حوزه از حداکثر ظرفیت‌های موجود در آن خدمت ارائه می‌شود.

استاندار لرستان، گفت: جهاد دانشگاهی مانند سایر سازمان‌های انقلابی که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در کشور شکل گرفتند بر اساس خواست مردم ایجاد و به‌صورت جهادی و انقلابی به جامعه خدمت می‌کنند.

زیویار به بازدیدی که پاییز گذشته توسط تیم مدیریتی استانداری از مجموعه جهاد دانشگاهی و مرکز ناباروری برکت این سازمان انجام شد اشاره کرد و تأکید کرد: این سازمان در استان کارنامه خوبی را ارائه کرده و باید بیش‌تر مورد حمایت قرار گیرد و ما در این راه آمادگی لازم را داریم؛ اما مسئولین آن نیز باید به‌صورت ویژه پیگیری کنند.

وی خطاب به رئیس جهاد دانشگاهی استان، گفت: نیاز است که با مشورت مسئولین جهاد دانشگاهی کشور برنامه‌ریزی‌های کوتاه، میان و بلند مدتی به‌منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات در این سازمان تدوین شود.

استاندار لرستان همچنین در خصوص ساختار آموزشی جهاد دانشگاهی، اظهار کرد: رشته‌هایی که در دانشگاه‌های زیر مجموعه جهاد دانشگاهی ارائه می‌شوند مورد پذیرش جامعه و نقش کاربردی در مسائل آن دارند.