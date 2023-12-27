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۶ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۲۶

معاون دادگستری استان ایلام:

شعب ویژه تخلفات انتخابات در استان ایلام دایر شد

شعب ویژه تخلفات انتخابات در استان ایلام دایر شد

ایلام-معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: شعب ویژه تخلفات انتخابات در استان ایلام دایر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قمری گفت: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری بحث صیانت از آراء مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این رستا نیز دستگاه قضایی در استان اقدامات نیز انجام داده است

وی بیان داشت: شعب ویژه ای در دادسرا، دادگاه و شعبه اول تجدید نظر استان برای برسی تخلفات انتخاباتی در کل استان انتخاب شدند وقضات به صورت شبانه روزی و تمام وقت در بحث تخلفات انتخاباتی آماده برسی و برخورد قانونی با متخلفان هستند

قمری ادامه داد: انتظار می‌رود کاندیداهای محترم و طرفداران آنها در راستای قانون، تبلیغات و اقدامات قبل، هین و بعد از انتخابات را بر اساس موازین قانونی دنبال کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام گفت: در بحث انتخابات با حضور رییس کل دادگستری استان جلسات مختلفی برگزار شده است ودر همین راستا نیز ۶ کمیته مرتبط در حوزه‌های مختلف، فضای مجازی، جلوگیری از خرید فروش آرا و… تشکیل شده است

قمری افزود: در بحث فضای مجازی تاکید شده که پلیس فتا به قید فوریت جرائم و تخلفات در فضای مجازی در بحث انتخابات صورت می‌گیرد به دستگاه قضایی استان ارجاع بدهد تا با هر گونه تخلف برخورد قانونی شود

کد مطلب 5978545

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