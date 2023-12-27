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۶ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۲۹

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

فینالیست‌های ۵ وزن اول کشتی فرنگی قهرمانی کشور در قم مشخص شدند

فینالیست‌های ۵ وزن اول کشتی فرنگی قهرمانی کشور در قم مشخص شدند

قم- سرپرست هیات کشتی استان قم از مشخص شدن فینالیست‌های ۵ وزن اول کشتی فرنگی قهرمانی کشور خبر داد.

علی عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور از صبح امروز چهارشنبه در سالن ورزشی شهید حیدریان قم آغاز شد و در پایان رقابت‌های عصر امروز نفرات راه یافته به فینال پنج وزن اول مسابقات شناسایی شدند.

سرپرست هیات کشتی استان قم افزود: این مسابقات تا روز جمعه هفته جاری در قم ادامه دارد و مسابقات پنج وزن دوم فردا آغاز می شود.

به گفته عبدی، رقابت های فینال پنج وزن دوم عصر فردا پنجشنبه با حضور علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی برگزار می شود.

وی اسامی نفرات راه یافته به دیدار فینال پنج وزن نخست این مسابقات به شرح زیر عنوان کرد:

۵۵ کیلوگرم: محمد حسینوند (خوزستان) – محمدمهدی شعبانی (فارس)

۶۰ کیلوگرم: محمد مهدی جواهری (سمنان) –محمدمهدی غلامپور (جوانان)

۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی (فارس) – عرفان جرکنی (تهران)

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی (قم) – علی اسکو (مازندران)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) – ناصر علیزاده (مازندران)

کد مطلب 5978584

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