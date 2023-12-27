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۶ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۵۹

مشاور عالی فرمانده هوا فضای سپاه:

دشمن به برکت خون شهدا فکر حمله به ایران را هم نمی‌کند

دشمن به برکت خون شهدا فکر حمله به ایران را هم نمی‌کند

سروستان - مشاور عالی فرمانده هوافضای سپاه گفت: امروز ما به برکت خون شهدا به حدی از اقتدار و بازدارندگی رسیده‌ایم که دشمن حتی حمله به ایران را نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار علی بلالی شامگاه چهارشنبه در یادواره ۲۲۳ شهید سروقامت سروستان که با حضور مسؤولان نظامی و اجرایی این شهرستان و خانواده‌های معزز شهدا و دیگر مسؤولان سروستان در مسجد جامع این شهر برگزار شد گفت: یادواره‌های شهدا باید برگزار شود تا مسیر رسیدن به قله و تمدن نوین اسلامی هموار گردد.

مشاور عالی فرمانده هوا فضای سپاه بیان کرد: قدرت و اقتداری که امروز عامل بازدارنده در حمله دشمن به ایران شده و به دشمن حتی مجال فکر حمله به ایران را هم نمی‌دهد مرهون شهدای انقلاب از هشت سال دفاع مقدس تاکنون است.

سردار بلالی گفت: نیروهای هوافضای ما در خلیج فارس اجازه عرض اندام به نیروهای آمریکایی اعم از پهبادها و جنگنده‌های آمریکایی را نمی‌دهند و فقط در یک مورد ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۸ سامانه پدافندی سوم خرداد ساخت هوافضا و نیروهای مسلح ما، به قلب پرنده متجاوز دشمن شلیک شد و پهباد گران‌قیمت جاسوسی گلوبال هاوک متعلق به نیروی دریایی آمریکا را بعد از تجاوز به حریم هوایی کشورمان در آسمان ایران هدف قرار داد و به قعر دریا افکند.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا اکنون می‌داند که هر اقدامی علیه ما کند با آتش مواجه خواهد شد و آماده پاسخگویی به هرنوع تجاوز و یاوه‌گویی آمریکا هستیم.

گفتنی است این مراسم به همت سپاه ناحیه سروستان و گروه ۵۶ حضرت یونس و همچنین ستاد بزرگداشت شهدای شهرستان برگزار شد.

کد مطلب 5978590

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