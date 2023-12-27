به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار علی بلالی شامگاه چهارشنبه در یادواره ۲۲۳ شهید سروقامت سروستان که با حضور مسؤولان نظامی و اجرایی این شهرستان و خانوادههای معزز شهدا و دیگر مسؤولان سروستان در مسجد جامع این شهر برگزار شد گفت: یادوارههای شهدا باید برگزار شود تا مسیر رسیدن به قله و تمدن نوین اسلامی هموار گردد.
مشاور عالی فرمانده هوا فضای سپاه بیان کرد: قدرت و اقتداری که امروز عامل بازدارنده در حمله دشمن به ایران شده و به دشمن حتی مجال فکر حمله به ایران را هم نمیدهد مرهون شهدای انقلاب از هشت سال دفاع مقدس تاکنون است.
سردار بلالی گفت: نیروهای هوافضای ما در خلیج فارس اجازه عرض اندام به نیروهای آمریکایی اعم از پهبادها و جنگندههای آمریکایی را نمیدهند و فقط در یک مورد ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۸ سامانه پدافندی سوم خرداد ساخت هوافضا و نیروهای مسلح ما، به قلب پرنده متجاوز دشمن شلیک شد و پهباد گرانقیمت جاسوسی گلوبال هاوک متعلق به نیروی دریایی آمریکا را بعد از تجاوز به حریم هوایی کشورمان در آسمان ایران هدف قرار داد و به قعر دریا افکند.
وی خاطرنشان کرد: آمریکا اکنون میداند که هر اقدامی علیه ما کند با آتش مواجه خواهد شد و آماده پاسخگویی به هرنوع تجاوز و یاوهگویی آمریکا هستیم.
گفتنی است این مراسم به همت سپاه ناحیه سروستان و گروه ۵۶ حضرت یونس و همچنین ستاد بزرگداشت شهدای شهرستان برگزار شد.
نظر شما