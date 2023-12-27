به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز چهارشنبه در قرارگاه بسیج سازندگی لرستان، اظهار داشت: از ابتدای این دولت تا کنون در حوزه آب، پروژه آبرسانی به ۷۰ روستا، ایجاد ۸۰ کیلومتر کانال آبرسانی علاوه بر ۳۰۰ کیلومتر خط انتقال آب در استان انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین در بخش‌های آبخیزداری، منابع طبیعی، راهداری، مدرسه‌سازی و …کارهای زیادی انجام شده است.

استاندار لرستان، تصریح کرد: همچنین از نظر تکمیل پروژه‌های حوزه علوم پزشکی و بهداشت و درمان در وضعیت خیلی خوبی قرار داریم و می‌خواهیم با این همراهی و همدلی سرعت کار را بیشتر کنیم تا هم از حیث فرایند اداری و هم از حیث اقدام و عمل با نظارت و همراهی دستگاه‌های اجرایی قدم‌های اساسی برداشته شود.

زیویار، تصریح کرد: حسن بعضی نهادها و مؤسسات از جمله تشکیلات بسیج، سپاه و سایر مجموعه‌ها در سطوح مختلف این است که بخش‌های اعتقادی آنها پررنگ‌تر است و ما هم افتخار می‌کنیم که در این مجموعه نهادها عضو هستیم و حضور داریم.

وی گفت: این موضوع در همه دولت‌های انقلاب اسلامی در دستور کار قرار داشته و خصوصاً در دولت مردمی آیت‌الله رئیسی پررنگ‌تر شده است و قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که در این دوره منعقد شده علی‌رغم وجود محدودیت‌های بودجه‌ای کشور که به‌خاطر تحریم با آن مواجه هستیم شاید قابل‌مقایسه با قبل نباشد و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) که اصل کار آن محرومیت‌زدایی است در ۱۲ محور در سطح کشور فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه در همه ادوار مردم اهل کار خیر بوده‌اند؛ اما انجام این امورات با همراهی نهادهای رسمی در دولت مردمی، رنگ و لعاب خاص خودش را پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر قاعده نظام مقدس جمهوری اسلامی بر این منوال نهاده شده است که همه دستگاه‌های منبعث از حکومت برای خدمت‌رسانی به مردم در کنار هم قرار داده شوند.

زیویار، عنوان کرد: در دوران جنگ همه این مجموعه‌ها جبهه سختی در مقابل داشتند که حاصل آن دفاع مقدس بود و در مراحل بعدی مقابله با داعش و مقابله با فتنه‌هایی که بیرون از مرزها متوجه این کشور می‌شد؛ اما امروز بسیج، سپاه و نیروهای جهادی و مردمی در بحث محرومیت‌زدایی در جبهه‌های نرم و در بخش‌های غیرنظامی و غیرجنگی به شکل‌های دیگری وارد شده‌اند.

وی در این جلسه از همه اعضا که با نام جهاد و بسیج در کنار هم قرار گرفته و در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، بهداشت و درمان، راه روستایی، مدرسه‌سازی، راه و شهرسازی و رسیدگی به سایر امورات می‌خواهند به مردم کمک کرده و در رفع محرومیت قدم بردارند تقدیر کرد.