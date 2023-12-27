نخستین جشنواره ملی نمایش عروسکی برق در لرستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دولتشاه دبیر نخستین جشنواره ملی نمایش عروسکی برق، در سخنانی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی نمایش عروسکی برق در لرستان، اظهار داشت: برای نخستین‌بار در لرستان بیش از هزار نفر از دانش‌آموز خرم‌آبادی طی سه سانس در سالن همایش‌های بانک صادرات، به‌صورت افتخاری و رایگان به تماشای نمایش‌های دیدنی و منتخب جشنواره بودند.

وی با بیان این‌که هم‌زمان با آئین افتتاحیه این جشنواره سه نمایش از استان‌های ایلام، کردستان و لرستان به روی صحنه رفتند، گفت: به‌جز حضور دانش‌آموزان ورود برای سایر علاقه‌مندان نیز بلامانع بود و امیدواریم رسالت فرهنگی خود را در سطح استان و کشور به‌درستی انجام داده باشیم.

دبیر نخستین جشنواره ملی نمایش عروسکی برق با بیان این‌که آئین اختتامیه نخستین جشنواره ملی نمایش عروسکی برق با معرفی برترین‌ها صبح فردا در محل سالن همایش‌های بانک صادرات خرم‌آباد برگزار خواهد شد، افزود: در این آئین مقامات ارشد وزارت نیرو، شرکت توانیر و مسئولان استانی و همچنین هنرمندان و اصحاب رسانه حضور خواهند داشت.

دولتشاه، تصریح کرد: امیدواریم برگزاری این جشنواره موجبات دیده‌شدن هرچه بهتر لرستان و فرهنگ غنی آن را فراهم ساخته و شاهد شکوفایی نسل کودک و نوجوان این دیار باشیم.

مهران امیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان نیز در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره ملی نمایش عروسکی برق، اظهار داشت: از نظر شرایط فعلی، برگزاری جشنواره از کیفیت خوبی برخوردار است؛ اما ازآنجایی‌که این جشنواره برای نخستین‌بار در حال برگزاری است نمی‌توان مقایسه‌ای انجام داد.

وی با بیان این‌که سعی ما بر این بوده که در حد توان بهترین برنامه را اجرا کنیم، افزود: خوشبختانه این جشنواره با بازخورد خوبی همراه بوده و گواه این مدعا حضور چشمگیر و استقبال بی‌نظیر تماشاگران و اجراهای خوب گروه‌های نمایشی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، ادامه داد: به اعتقاد بنده بهترین قسمت جشنواره قسمتی است که کودکان و دانش‌آموزان با برنامه همراهی می‌کنند.

امیری با بیان این‌که به شرکت توانیر پیشنهاد داده‌ایم که شرکت توزیع برق لرستان میزبان دائمی این جشنواره باشد، تصریح کرد: امیدواریم که این مهم عملیاتی شود و لرستان به‌عنوان یک الگو در برگزاری رویدادهای فرهنگی تخصصی معرفی شود.

محمدعلی اکبری مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت توانیر نیز در حاشیه برگزاری نخستین جشنواره ملی نمایش عروسکی که در خرم‌آباد برگزار شد، اظهار داشت: کیفیت جشنواره از آنچه تصور می‌شد فراتر بود و در حد بسیار خوب با استانداردهای بالا برگزار شد.

وی با بیان این‌که آثاری که اجرا شد یکی از یکی بهتر بود، بیان داشت: باید به دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره، همکاران شرکت توزیع برق لرستان و همچنین عوامل اجرایی، مشاور و هیئت داوران دست‌مریزاد گفت، چراکه داوری این آثار به دلیل فاخر و ارزنده بودن آن‌ها، بسیار سخت است.

مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت توانیر با اشاره به این‌که امیدوارم گام بلندی را که در این راستا برداشته‌ایم بتوانیم محکم ادامه دهیم، تصریح کرد: در جشنواره‌های آتی هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی آثار به‌مراتب بیش‌تری را شاهد خواهیم بود.

علی‌اکبری، ادامه داد: در جلسات کارشناسی که با مشاور و عوامل اجرایی جشنواره داشتیم، با توانمندی بیش‌تری از مجموعه استان لرستان آشنا شدیم.

وی در خصوص انتخاب لرستان به‌عنوان دبیرخانه دائمی جشنواره، نیز، گفت: لرستان و غیور مردان آن این بضاعت را دارند که این جشنواره را حتی به‌صورت بین‌المللی برگزار کنند و ما هم در صنعت برق کشور و مجموعه توانیر حمایت می‌کنیم که این اتفاق عظیم فرهنگی در استان لرستان اتفاق بیفتد.