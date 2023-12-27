محکومیت سنگین قاچاقچی لیفتراک و بیل مکانیکی در کنگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد بردستانی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران در این خصوص بیان داشت: برابر گزارش مأموران پلیس آگاهی شهرستان کنگان مبنی بر دپوی تعداد حجیمی لیفتراک و مینی بیل مکانیکی قاچاق در شهرک صنعتی «بنک» با حکم ورود به محل کشف تعداد ۲۷ دستگاه لیفتراک، چهار دستگاه مینی بیل مکانیکی و یک دستگاه موتورسیکلت خارجی کشف کردند.

رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان عسلویه و کنگان افزود: متهم به دلیل عجز از ارائه مدارک مثبته گمرکی دال بر ورود قانونی کالا به کشور علاوه بر حکم به ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شد.