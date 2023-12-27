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۶ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۵۵

رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق عسلویه و کنگان خبرداد؛

محکومیت سنگین قاچاقچی لیفتراک و بیل مکانیکی در کنگان

محکومیت سنگین قاچاقچی لیفتراک و بیل مکانیکی در کنگان

بوشهر- رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان عسلویه و کنگان گفت: یک قاچاقچی لیفتراک و بیل مکانیکی در کنگان به پرداخت جریمه سنگین میلیاردی محکوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد بردستانی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران در این خصوص بیان داشت: برابر گزارش مأموران پلیس آگاهی شهرستان کنگان مبنی بر دپوی تعداد حجیمی لیفتراک و مینی بیل مکانیکی قاچاق در شهرک صنعتی «بنک» با حکم ورود به محل کشف تعداد ۲۷ دستگاه لیفتراک، چهار دستگاه مینی بیل مکانیکی و یک دستگاه موتورسیکلت خارجی کشف کردند.

رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان عسلویه و کنگان افزود: متهم به دلیل عجز از ارائه مدارک مثبته گمرکی دال بر ورود قانونی کالا به کشور علاوه بر حکم به ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شد.

کد مطلب 5978627

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    نظرات

    • سید حبیب IR ۰۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      12 73
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      این جریمه ها بازدارنده نیست اون کسی که ۲۷ دستگاه لیفتراک وارد کرده شک نکنید اونقدر پول داره که جریمه ۲۳ میلیاردی پول خوردش هم نیست اگر میخواهید بازدارنده باشه باید به گونه ای جریمه بشه که دیگه خودش که نتونه همچین غلطی بکنه دیگران هم از ترس چنین جریمه های سنگینی جرات قاچاق نداشته باشند
    • حسن IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      76 5
      پاسخ
      بیل مکانیکی ولیفتراک مگر مواد مخدره که قاچاق باشه شما که وارد نمیکنین تامشکل کشور و صنعت و بازار حل بشه اگه زباله های چین وارد میکردنقاچاق نبود
    • علی IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      78 3
      پاسخ
      با وجود تحریمها و کمبود تجهیزات و ماشین آلات در داخل بهتره از وارد کننده این تجهیزات حتی بصورت قاچاقی حمایت شود نه توبیخ،
    • مجتبی IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      61 3
      پاسخ
      حالا اینا بیاد توی مملکت ازشون توی صنعت استفاده بشه چی میشه؟باد اینقدر وارد بشه که قیمتش بیادپائین
    • عبدالله RO ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۷
      26 2
      پاسخ
      شما با کالای باکیفیت مشکل دارید نه باکالای قاچاق چینی لیفتراک ومینی بیل وارد می کنید قاچاق نیست اما لیفتراک تویوتا ومینی بیل کوماتسو قاچاق هست؟
    • ناصر IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      10 1
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      من خودم فروشنده مینی بیل هستم شرکت سانی ،موتور ژاپن وپمپ ایتالیا ،با هزار بدبختی میتونیم دستگاه وارد کنیم

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