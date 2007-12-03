به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد "هامون و دریا" که 31 اردیبهشت امسال در نیاسر کاشان کلید خورد، هم اکنون پس از شش‌ماه که از آغاز فیلمبرداری آن می‌گذرد به تازگی وارد مرحله ساخت موسیقی شده و اواخر آذرماه برای نمایش آماده خواهد شد.

داستان این فیلم که بر اساس کتاب "هامون و دریا" عباس جهانگیریان ساخته شده، درباره نوجوانی دوتارنواز است که همراه مادربزرگش در روستایی زندگی می‌کند و بین او و دختر عمویش دریا عشقی فرازمینی جاری است. تا اینکه بیماری دختر قالیباف روستایی هامون و تعدادی از نوجوانان روستا را به کویر می‌کشاند.

محمد طلوع مدیر تولید، محمدرضا کریمی صارمی مجری طرح، برزو نیک‌نژاد برنامه‌ریز، تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری، پیام سوری طراح صحنه و لباس، آفرین صادقی طراح چهره‌پردازی، محمدصالح کرمانی صدابردار‌، محسن روزبهانی جلوه‌های ویژه، علی رفیع‌پور عکاس و ... در تولید "هامون و دریا" همکاری کرده‌اند.

"هامون و دریا" پنجمین ساخته سینمایی فروزش پس از فیلم‌های "کلید"، "خمره"، "مرد کوچک" و "بچه‌های نفت" است که به تهیه‌کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شده و این کارگردان سینما هم اکنون "دوست داشتن را هجی کن" را در مرحله تولید دارد.